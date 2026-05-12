Wer heute ein neues Auto sucht, achtet auf Planbarkeit, Kostenkontrolle und Komfort. Leasing vereint genau diese Bedürfnisse – und punktet aktuell mit besonders attraktiven Konditionen.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von AMAG Leasing

Das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Comparis1 zeigt es deutlich: Wenn es um die Anschaffung eines neuen Autos geht, ist hierzulande eine Finanzierungsform besonders beliebt. Etwa jedes dritte neu zugelassene Fahrzeug ist geleast.

Dieses Zahlungsmodell, in dem der Leasinggeber dem Leasingnehmenden das Fahrzeug für einen definierten Zeitraum überlässt, hat gleich eine Reihe von Vorteilen. Der Wichtigste: Das persönliche Traumauto wird Realität, ohne dass Barreserven angezapft oder ein Budget überschritten werden müssen.

Welche Punkte sonst noch für das Leasing sprechen und welche Vorteile ein All-Inclusive Leasing hat, zeigen wir nachfolgend.

1 Liquidität wird geschont

Statt in einem Mal den gesamten Kaufpreis berappen zu müssen, ermöglicht das Leasing die Aufteilung der Kosten auf überschaubare monatliche Raten. Kosten werden dabei auf eine Laufzeit von 12 bis 60 Monaten verteilt. Einen Blick lohnt derzeit das Angebot an Elektroautos: E-Autos werden aktuell sowohl preislich als auch hinsichtlich der Zinskonditionen besonders attraktiv gehandelt.

2 Volle Kostenkontrolle

Beim Leasing können fast alle fahrzeugbezogenen Ausgaben in einer einzigen monatlichen Rate gebündelt werden. Das sind neben der Versicherung (siehe unten) auch Leistungen wie Service und Inspektionen inklusive Flüssigkeiten, Verschleissreparaturen und das Reifenmanagement – sowohl das gesamte Sommer- und Winter-Kontingent, der Radwechsel sowie die Lagerung. Positiver Nebeneffekt: Je umfassender die gewählten Leistungen sind, desto tiefer fällt der Zinssatz aus.

3 Sorglos dank All-Inclusive Leasing

Besonders vorteilhaft sind Angebote wie das 0% Leasing, wie es beispielsweise von AMAG Leasing angeboten wird. Das bedeutet, dass die Zinskosten komplett entfallen, die monatliche Rate finanziert also ausschliesslich die Nutzung des Fahrzeugs. Bei Marken wie Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, CUPRA und VW Nutzfahrzeuge sind 0%-Angebote aktuell für zahlreiche Modelle verfügbar (mehr dazu in der Box).

Ermöglicht wird das All-Inclusive LeasingPLUS durch clevere Pakete mit Versicherung und Serviceleistungen. Das bedeutet übersetzt maximale Planbarkeit ohne finanzielle Überraschungen – wie in den All-Inclusive Ferien.

4 Hohe Convenience

Nebst der Kostenbündelung und der Reduktion des Leasingzinses hat dieses Modell noch einen weiteren Vorteil: Leasingnehmende müssen sich nicht selbst um eine passende Vollkaskoversicherung kümmern. Durch Produkte wie die integrierte LeasingPLUS Care Autoversicherung entfällt der administrative Aufwand komplett. Zudem gibt es keinen separaten Versicherungsvertrag und damit auch keine externen Ansprechpartner. Das heisst: Im Schadenfall läuft die Koordination ebenfalls über den Händler des Vertrauens.

5 Von der neusten Technologie profitieren

Nicht zu vergessen ist ein weiterer Vorteil, den das Leasing eines Autos mit sich bringt: Wer regelmässig auf ein neues Modell umsteigt, kann stets von den neusten Entwicklungen in Sachen Sicherheitstechnologie, Fahrdynamik und Effizienz profitieren.

Fazit: Die Kombination aus tiefen Zinsen, modernen Modellen und cleveren All-Inclusive Paketen macht Leasing aktuell zu einem der attraktivsten Wege, um zum Traumauto zu kommen. Nach dem Motto: Mehr Auto und Service fürs Geld, weniger Aufwände im Alltag.

Legal Disclaimer:

1 Quelle comparis.ch

2 Barzahlungspreis: 39’000 Franken. Effektiver Jahreszins: 0.00%, Laufzeit: 48 Monate (10'000 Kilometer pro Jahr), Sonderzahlung 20%: 7’800 Franken, Leasingrate: 349 Franken pro Monat, zzgl. Prämie LeasingPLUS Care Motorfahrzeugversicherung (kann je nach Geschlecht, Alter, Wohnort und weiteren Merkmalen variieren). Angebot gültig für durch die AMAG Import AG importierte Neufahrzeuge und Lagerfahrzeuge mit Vertragsabschluss bis zum 30. Juni 2026 oder bis auf Widerruf. Gültig bei teilnehmenden Partnern und bei Finanzierung via AMAG Leasing AG erhältlich. Gültig für Privatkunden und natürliche Personen mit Firmenkonditionen sowie Kleingewerbetreibende mit Fuhrpark bis und mit drei Fahrzeugen. Der effektive Zinssatz kann nach Reduktionen oder Prämien nicht unter dem Wert 0.0% liegen. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt. Die Risikoträgerin der LeasingPLUS Care Motorfahrzeugversicherung für Volkswagen und Škoda ist die Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG. Die Risikoträgerin für Audi, SEAT und CUPRA ist die Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG.