Vor dem Fährunglück mit 27 Toten vor Nordzypern waren Schäden am Schiff notdürftig mit Klebstoff repariert worden. Am Tag des Unglücks wurden Warnungen offenbar vom Schiffskapitän ignoriert.

Darum gehts Nach dem Fährunglück vor Kyrenia mit 27 Toten müssen sich neun Menschen vor Gericht verantworten

Schäden an der Fähre wurden mit Leim für gut 6 Franken repariert, danach folgten 79 Fahrten

Laut Anwalt hatte der zweite Kapitän wegen schlechten Wetters zweimal zur Umkehr aufgefordert

Marian Nadler Redaktor News

Neun Menschen müssen sich aktuell in Nordzypern vor Gericht verantworten. Ihnen wird nach einem Bootsunglück, bei dem 27 Menschen ums Leben kamen, unter anderem Fahrlässigkeit vorgeworfen. Das Fährdrama hatte sich am 30. August vor der Küste von Kyrenia ereignet.

Nun kommt heraus: Vor dem tödlichen Unglück wurden Schäden am Schiff notdürftig mit Billig-Kleber repariert. Kostenpunkt für den Klebestoff: umgerechnet etwas mehr als 6 Franken. Das berichtet die türkische Zeitung «Sözcü». Nach der behelfsmässigen Instandsetzung wurde das Schiff für 79 weitere Fahrten eingesetzt, bevor es unterging.

Fähre kentert mit 270 Menschen an Bord

Der Anwalt eines Angeklagten erklärte am Dienstag zudem, sein Mandant habe aufgrund widriger Wetterbedingungen darum gebeten, die Fahrt abzubrechen. Zu diesem Zeitpunkt sei man bereits unterwegs gewesen. Weiter soll der Angeklagte, der als zweiter Kapitän an Bord war, zweimal davor gewarnt haben, dass das Passagierschiff umkehren müsse.

Mehrere Monate nach dem Unglück fehlt von der Leiche einer vermissten Person noch immer jede Spur. 270 Menschen waren zum Zeitpunkt des Vorfalls an Bord gewesen. Der Kapitän und sieben Crewmitglieder der Fähre waren bereits am Tag des Unglücks festgenommen worden.