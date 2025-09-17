Beim Start einer Swiss-Maschine in Boston ist es zu einem Schreckmoment gekommen. Ein Triebwerk ging plötzlich in Flammen auf. Daraufhin musste das Flugzeug seinen Start abbrechen.

Zwischenfall an der US-Ostküste: Eine Swiss-Maschine, die von Boston nach Zürich fliegen sollte, musste am Dienstagabend ihren Start in der US-Metropole abbrechen. Laut der US-Luftfahrtbehörde FAA war der Grund dafür ein Problem mit einem Triebwerk.

Ein Video in den sozialen Medien zeigt, wie der Airbus A330 zunächst beschleunigt, bevor aus einem Triebwerk plötzlich Flammen schiessen. Auch ein lauter, explosiver Knall ist zu hören. Anschliessend dringt auch Rauch aus dem Triebwerk.

Die Maschine verlangsamt daraufhin seine Geschwindigkeit und kommt schliesslich zum Stillstand. Nach dem Startabbruch eilten sofort Feuerwehrleute aufs Feld, wie das Foto eines weiteren X-User zeigt.

«Maschine schoss nach vorne»

«Wir waren etwa auf halber Strecke der Landebahn, als es plötzlich zu einem lauten Knall und einem starken Ruck kam, sodass das Flugzeug nach vorne schoss», berichtete Passagierin Molly Furrer gegenüber NBC Boston. «Ich spürte, wie das Flugzeug bremste und dann auf der Landebahn ins Schleudern geriet, bis wir schliesslich anhielten.»

Bei dem Vorfall gab es keine Verletzten. Der Flieger wurde anschliessend abgeschleppt, konnte aber mit mehrstündiger Verspätung doch noch Richtung Zürich fliegen.

Eine Antwort der Swiss auf eine Blick-Anfrage zum Vorfall ist noch ausstehend.