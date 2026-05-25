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Zwischenfall im Europa-Park
Wasserachterbahn Poseidon bleibt stecken

Im Europa-Park ist die Wasserachterbahn Poseidon am Pfingstmontag stecken geblieben. Ein Leservideo zeigt den Vorfall.
Publiziert: vor 41 Minuten
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