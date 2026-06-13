Schweizer Kleinflugzeug bei Como abgestürzt

Am Samstagnachmittag stürzte ein zweisitziges Schweizer Touristenflugzeug in der Nähe von Como ab. Zwei Personen wurden verletzt und befinden sich in kritischem Zustand.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Gegen 16.30 Uhr ereignete sich ein Flugzeugabsturz nahe dem italienischen Como. Ein zweisitziges Touristenflugzeug war mit zwei Insassen unterwegs, als es auf einem Feld in der Nähe des Sportzentrums in Lurate Caccivio in der Provinz Como abstürzte, berichtet der Sender RSI.

Die beiden Insassen – Männer im Alter von 55 und 66 Jahren – befinden sich Berichten zufolge in kritischem Zustand. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa war das in der Schweiz registrierte Flugzeug auf dem Weg nach Locarno. Die Unfallursache ist noch unklar.

Feuerwehrleute, Krankenwagen aus Appiano Gentile und Lomazzo sowie die Luftrettung aus Sondrio waren vor Ort im Einsatz.

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