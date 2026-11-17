Bei einem Zusammenstoss zweier Personenzüge nahe dem Prager Hauptbahnhof sind am Dienstagmorgen mehrere Dutzend Menschen verletzt worden, einige schwer. Die Unfallursache wird untersucht, der Bahnverkehr bleibt stark beeinträchtigt.

Darum gehts In Prag stiessen nahe dem Hauptbahnhof zwei Personenzüge auf einer Brücke zusammen, viele verletzt

Die meisten Verletzten hatten leichte Blessuren, Schwerverletzte wurden in Prager Spitäler gebracht

Polizei und Eisenbahninspektion ermitteln, die Strecke nach Vysocany und Liben ist gesperrt

Daniel Macher Redaktor News

Schock am Dienstagmorgen in Prag: Nahe dem Hauptbahnhof sind zwei Personenzüge zusammengestossen. Bei dem Unfall wurden mehrere Dutzend Menschen verletzt, darunter auch mehrere Schwerverletzte, wie das tschechische Nachrichtenportal iROZHLAS.cz berichtet. Ein Grossaufgebot an Rettungskräften stand im Einsatz.

Die Kollision ereignete sich gegen 7 Uhr auf einer Eisenbahnbrücke über der Seifertova-Strasse im dritten Prager Stadtbezirk. Nach ersten Angaben waren beide Züge mit relativ geringer Geschwindigkeit unterwegs. Die Wucht des Aufpralls sei deshalb nicht besonders zerstörerisch gewesen, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr.

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Bahnverkehr weiterhin erheblich beeinträchtigt

Die meisten Verletzten erlitten leichtere Blessuren. Bei einigen Personen bestand allerdings zeitweise Lebensgefahr. Alle Schwerverletzten wurden inzwischen in Prager Spitäler gebracht. Insgesamt rückten zehn Rettungswagen und vier Notarztteams aus. Auch ein Kriseninterventionsteam wurde aufgeboten, um Betroffene psychologisch zu betreuen.

Wie das Nachrichtenportal weiter berichtet, sind die Rettungsarbeiten mittlerweile abgeschlossen. Ermittler der Polizei und der tschechischen Eisenbahninspektion untersuchen nun die Unfallursache und klären, wer für die Kollision verantwortlich ist.

Der Bahnverkehr ist weiterhin erheblich beeinträchtigt. Die Strecke in Richtung Vysocany und Liben bleibt gesperrt. Zahlreiche Züge werden umgeleitet oder beginnen und enden an anderen Bahnhöfen. Die Einschränkungen dürften laut Bahn mehrere Stunden dauern.