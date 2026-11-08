Umgestürzte Waggons, Dutzende Verletzte und offene Fragen zur Ursache: In der Region Al-Ayat in Ägypten ist am Sonntag ein Zug entgleist.

Marian Nadler Redaktor News

Wie Sky News Arabia und der israelische Rundfunksender Kann News übereinstimmend berichten, ist in der ägyptischen Region Al-Ayat im Gouvernement Gizeh am Sonntag ein Zug entgleist. Dutzende Personen wurden verletzt. Sky News Arabia schrieb zunächst von rund 50 Verletzten, Kann meldete mindestens 60 Verletzte. Später korrigierte Sky News Arabia die Zahl auf rund 125 Verletzte nach oben. Unbestätigten Berichten zufolge soll es auch Todesopfer gegeben haben. Die Zahl der Verletzten wird vermutlich noch steigen.

Zum Unfallort wurden 15 Ambulanzfahrzeuge entsandt. Auch Eisenbahnkräne sollen bei den Arbeiten an der Unfallstelle zum Einsatz kommen. Der Zugverkehr auf der betreffenden Strecke wurde in beiden Richtungen eingestellt.

Fotos vom Unglücksort zeigten umgestürzte Waggons. Auf und neben den Waggons befanden sich Menschen. Die Ursache der Entgleisung ist noch unklar.

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