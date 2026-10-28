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Waggons stürzen Abhang hinunter
Züge kollidieren in Spanien – offenbar 39 Tote

Zugcrash in Spanien: Bei der Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge sind offenbar mindestens 39 Menschen gestorben.
Publiziert: vor 30 Minuten
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Das Unglück ereignete sich in Urda südlich von Madrid.
Foto: Google Maps
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Janine EnderliRedaktorin News

Bei einem schweren Zugunglück südlich von Madrid sind mindestens 39 Menschen gestorben, wie «Sky News» berichtet.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 9 Uhr zwischen den Ortschaften Los Yébenes und Urda. Laut spanischen Medien waren ein AVE-Hochgeschwindigkeitszug der spanischen Staatsbahn Renfe und ein Zug des privaten Bahnunternehmens Iryo beteiligt.

Passagiere in Waggons eingeschlossen

Augenzeugen berichteten von zahlreichen Verletzten. Rettungskräfte waren nach Angaben vor Ort im Einsatz. Zwei Waggons entgleisten und stürzten einen Abhang hinunter.

Bilder in den sozialen Medien zeigen in Zügen eingeschlossene Passagiere.

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