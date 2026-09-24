Feuer an Starlink-Basisstation in Polen – Brandstiftung?

Am Mittwochabend brach in der Starlink-Basisstation in der polnischen Region Masowien ein Feuer aus. Die Station ermöglicht die Internetanbindung grosser Teile von Osteuropa, einschliesslich der Ukraine. Erste Ermittlungen deuten auf eine mögliche Brandstiftung hin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brand in Starlink-Bodenstation in Wola Krobowska nahe Warschau am Mittwochabend

Erste Hinweise deuten auf Brandstiftung oder Kurzschluss als Ursache hin

Station versorgt grossen Teil von Osteuropa, inklusive Ukraine, mit Internetzugang

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Im kleinen polnischen Dorf Wola Krobowska in der Region Masowien, rund 50 Kilometer südlich von Warschau, fand nach Angaben übereinstimmender Medienberichte am späten Mittwochabend ein Grosseinsatz statt. Die dortige Bodenstation des Starlink-Satellitenkommunikationssystems stand in Flammen. Der Besitzer des Grundstücks hatte den Notruf gewählt, nachdem er einen Brand an den Antennen bemerkt hatte, berichtet der polnische Sender RMF24. Auch der Generator wurde bei dem Brand beschädigt.

Die Feuerwehr traf kurz darauf am Einsatzort und löschte das Feuer. «Drei Feuerwehrmannschaften wurden zum Einsatzort entsandt. Das Feuer wurde gelöscht. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort», sagte Oberhauptmann Michał Maroszek von der Bezirkszentrale der staatlichen Feuerwehr in Grójec gegenüber dem Sender TVN24. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Zentraler Internetzugang für Osteuropa

Erste Erkenntnisse deuten laut Medienberichten darauf hin, dass die Schalttafel möglicherweise durch Brandstiftung beschädigt wurde. Ein weiteres Szenario, das in Betracht gezogen werden muss, ist ein Kurzschluss im elektrischen System. Ermittler sichern weiterhin Spuren am Brandort. Das Dorf wird ausserdem von der Polizei patrouilliert.

Bereitschaftspolizisten und Beamte des Provinzpolizeipräsidiums wurden zum Einsatzort gerufen. Auch der Inlandsgeheimdienst und das zentrale Polizeiermittlungsbüro wurden über den Vorfall informiert.

Die Bodenstation in Wola Krobowska bietet zusammen mit einer ähnlichen Station in der Nähe von Kaunas in Litauen den Internetzugang für einen grossen Teil Mittel- und Osteuropas, einschliesslich der Ukraine. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine spielt das Satellitenkommunikationssystem von Starlink eine entscheidende Rolle für Zivilbevölkerung und Militär.