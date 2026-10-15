Eine Passagierin ist wegen ihres ausfälligen Verhaltens auf einem Flug der britischen Airline Virgin verurteilt worden. Sie hatte eine Flugbegleiterin beschimpft und tätlich angegriffen.

Darum gehts Eine Virgin-Passagierin wurde in London verurteilt.

Auf Flug von Dubai nach London beschimpfte und schlug sie eine Flugbegleiterin.

Die Architektin roch nach Alkohol und fehlte beim Prozess.

Yannick Weber Redaktor News

«You’re a f***ing dumb air hostess. You need to learn your place.» («Du bist eine verdammt dumme Flugbegleiterin. Du solltest wissen, wo dein Platz ist.») Auf einem Flug der Airline Virgin von Dubai nach London legte eine Passagierin eine gehörige Portion Arroganz an den Tag.

Der Vorfall ereignete sich am 5. Februar dieses Jahres. Die britische Zeitung «The Sun» berichtet am Donnerstag darüber, weil Simone de G.* (44) nun von einem Gericht in London wegen bedrohlichen, beleidigenden und ordnungswidrigen Verhaltens gegenüber einem Besatzungsmitglied, Trunkenheit an Bord eines Flugzeugs sowie tätlichen Angriffs verurteilt worden ist.

Wut-Passagierin ist bei Prozess nicht anwesend

Der Wutausbruch ereignete sich, als ein Crewmitglied die Frau aufforderte, ein schlafendes Baby nicht zu stören, während sie zwischen den Sitzreihen hindurchging. Die Flugbegleiterin wurde von der Verurteilten geschubst und an der Kleidung gepackt.

Später beruhigte sie sich wieder, doch das war erst der Anfang des Ärgers. Bei der Landung in Heathrow warteten bereits Sicherheitsbeamte des Flughafens auf sie, um den Vorfall mit ihr zu besprechen. Die Passagierin beschuldigte das Kabinenpersonal daraufhin, rassistisch zu sein.

Später berichteten die Beamten, die Passagierin habe wirres Zeug geredet und stark nach Alkohol gerochen. Gemäss den Schilderungen anderer Passagiere hatte sie während ihres Wutanfalls mehrfach die Crewmitglieder herabgewürdigt und damit geprahlt, wie viel mehr Geld sie im Vergleich zu ihnen verdiene. Deren einzige Aufgabe bestehe ihrer Meinung nach darin, «Essen und Getränke zu servieren».

Bemerkenswert ist, dass die in Dubai und London tätige und renommierte Architektin nicht zu ihrem Prozess in London erschien und dennoch in Abwesenheit verurteilt wurde.

*Name bekannt