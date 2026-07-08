Rutte stellt sich hinter Trump – dessen Auftritt verspätet sich

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat sich am Nato-Gipfel in Ankara demonstrativ hinter US-Präsident Donald Trump gestellt. Er bezeichnete dessen erneuten Militärschlag gegen den Iran als «das Richtige», da Teheran das Abkommen gebrochen habe. Gleichzeitig bekräftigte Rutte die Position der Nato, wonach der Iran keine Atomwaffen besitzen dürfe.

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg erklärte Rutte, Russland verliere weiterhin Zehntausende Soldaten und Präsident Wladimir Putin sei bereit, «junge Männer zu opfern». Die Nato werde die Ukraine weiter unterstützen.

Jetzt wartet alles auf Trump.

Gegen 15.30 Uhr postete der US-Präsident auf Truth Social, er habe mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski eine Pressekonferenz abgehalten. Es sei sehr gut gelaufen. «Alle suchen nach einer Lösung», schreibt er vermutlich mit Blick auf den Krieg in der Ukraine.

Das offizielle Statement Trumps vor der Presse verspätet sich derweil offenbar massiv. Wann der Republikaner sein Statement abgeben wird, ist unklar. Ursprünglich war es für 15.15 Uhr geplant. Zu diesem Zeitpunkt war aber Rutte vor die Medienvertreter getreten. Wir halten dich auf dem Laufenden.

Die USA und der Iran führen seit Mittwochmorgen wieder Krieg gegeneinander. Was bedeutet das? Und wird die Nato mit in den Konflikt hineingezogen? Die wichtigsten Fragen zur neuen Eskalation hat Auslandsredaktor Guido Felder hier beantwortet.