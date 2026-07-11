Irans Oberster Führer Modschtaba Chamenei hat nach den US-Angriffen Vergeltung angekündigt. In einer schriftlichen Erklärung anlässlich der Beisetzung seines Vaters erklärte er, «Rache müsse definitiv vollzogen werden».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Irans Führer Modschtaba Chamenei fordert Vergeltung für Ali Chameneis Tod

Chamenei, 56, bezeichnet Rache als «Forderung der gesamten Nation»

Ali Chamenei starb im Februar bei israelisch-amerikanischem Angriff mit 86 Jahren

Janine Enderli Redaktorin News

Irans Oberster Führer Modschtaba Chamenei (56) hat in einer schriftlichen Erklärung an die Nation bekräftigt, dass die Vergeltung für den Tod seines Vorgängers und Vaters Ali Chamenei (†86), der im Februar bei einem gemeinsamen israelisch-amerikanischen Angriff getötet wurde, «unbedingt» erfolgen müsse. Diese Vergeltung sei, so Chamenei, der Wunsch der gesamten Nation.

Der neue Ayatollah kündigte zudem an, «das Blut des Märtyrerführers und aller anderen Märtyrer dieser von Verbrechern geführten Kriege» rächen zu wollen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tasnim News aus der Erklärung zitiert.

Mit der Erklärung verschärft Chamenei den Ton gegenüber Israel und den USA. Erst vergangene Woche flogen die USA wieder Luftangriffe auf den Iran. Washington tat dies, da die iranischen Revolutionsgarden zuvor Tanker in der Strasse von Hormus angegriffen haben. Zudem wurden im Iran mehrfach Todesdrohungen gegen US-Präsident Donald Trump (80) laut. Dieser kündigte daraufhin an, dass «1000 Raketen» bereit seien, den Iran «vollständig zu vernichten».