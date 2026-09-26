Russlands Aussenminister Sergej Lawrow hat Europa bei der Uno-Generalversammlung in New York vorgeworfen, den Ukraine-Krieg zu schüren und eine friedliche Lösung zu blockieren. Der Westen treibe Kiew an, Zivilisten mit Drohnen und Raketen zu attackieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sergej Lawrow kritisiert Europa bei UNO-Versammlung in New York scharf

Er wirft Westen vor, Ukraine mit Waffen gegen Russland zu unterstützen

Russland führt seit Februar 2022 Angriffskrieg, zahlreiche zivile Opfer

Janine Enderli Redaktorin News

Russlands Aussenminister Sergej Lawrow (76) hat Europa schwere Vorwürfe gemacht. Die europäischen Länder würden den Krieg weiterhin vorantreiben, sagte Lawrow bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York.

«Da man in Europa die Vergeblichkeit seiner Bemühungen erkennt, tut man alles, um eine friedliche Lösung zu verhindern und die Aussichten auf Verhandlungen zu vereiteln, an denen viele interessiert sind, darunter auch die Regierung von (US-Präsident Donald) Trump», so der Top-Diplomat.

Lawrow wettert gegen Ukraine-Hilfen

Lawrow erklärte ausserdem, dass der Krieg gegen die Ukraine unvermindert weitergehe. «Unser Kampf für Wahrheit und Gerechtigkeit wird bis zum Ende geführt», sagte er und betonte, die militärischen Ziele würden erreicht. Dabei warf er dem Westen vor, die Ukraine mit Waffen zu versorgen und Kiew zu helfen, «Drohnen und Raketen auf Zivilisten und zivile Infrastruktur zu richten».

Russland führt seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und setzt dabei ballistische Raketen, Drohnen und Flugzeugbomben ein. «Die westliche Minderheit, die fünf Jahrhunderte lang auf Kosten fremder Ressourcen dominierte, gibt ihre Privilegien nicht auf und versucht, allen ihre Regeln aufzuzwingen», wetterte Lawrow weiter.

Gleichzeitig betonte Lawrow am Samstag auch, dass Russland keine militärische Konfrontation mit Europa suche. Dies habe Präsident Wladimir Putin ebenfalls mehrfach bekräftigt.