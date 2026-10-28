Wolf attackiert Kind in einem Wildpark

Darum gehts
- Im Wildpark Johannismühle in Brandenburg wurde am Mittwoch ein Kind von einem Wolf verletzt
- Die Polizei bestätigte eine Meldung zu einem Angriff durch ein oder mehrere Tiere auf ein Kind
- In dem Wildpark leben Grau- und Polarwölfe, laut Bericht waren viele Rettungskräfte vor Ort
Janine EnderliRedaktorin News
Im Wildpark Johannismühle im deutschen Bundesland Brandenburg hat am Mittwoch ein Wolf ein Kind angegriffen. Das Kind wurde dabei verletzt, wie «Bild» berichtet.
Es sei ein grösseres Aufgebot an Rettungskräften vor Ort. Eine Polizeisprecherin bestätigte gegenüber der Boulevardzeitung, dass am Vormittag die Meldung über einen Angriff eines oder mehreren Tieren auf ein Kind einging. Die Verletzungen sollen schwer sein.
In dem Wildpark leben Grau- und Polarwölfe.