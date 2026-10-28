Wolf attackiert Kind in einem Wildpark

Im Wildpark Johannismühle in Brandenburg ist laut einem Medienbericht am Mittwoch ein Kind von einem Wolf angegriffen und verletzt worden. Die Polizei bestätigte eine Meldung zu einem Angriff durch ein oder mehrere Tiere.

Darum gehts Im Wildpark Johannismühle in Brandenburg wurde am Mittwoch ein Kind von einem Wolf verletzt

Die Polizei bestätigte eine Meldung zu einem Angriff durch ein oder mehrere Tiere auf ein Kind

In dem Wildpark leben Grau- und Polarwölfe, laut Bericht waren viele Rettungskräfte vor Ort

Janine Enderli Redaktorin News

Im Wildpark Johannismühle im deutschen Bundesland Brandenburg hat am Mittwoch ein Wolf ein Kind angegriffen. Das Kind wurde dabei verletzt, wie «Bild» berichtet.

Es sei ein grösseres Aufgebot an Rettungskräften vor Ort. Eine Polizeisprecherin bestätigte gegenüber der Boulevardzeitung, dass am Vormittag die Meldung über einen Angriff eines oder mehreren Tieren auf ein Kind einging. Die Verletzungen sollen schwer sein.

In dem Wildpark leben Grau- und Polarwölfe.