Der kleine Émile verschwindet und wird tot aufgefunden. Ermittler nehmen Ende März unter anderem die Grosseltern des Buben fest und ein Blumenkübel wird forensisch untersucht. Was bisher geschah.

Darum gehts Zweijähriger Émile verschwand im Juli 2023 in Südfrankreich, Überreste gefunden

Grosseltern und zwei Erwachsene kurzzeitig festgenommen, aber ohne Anklage freigelassen

Etwa zwei Autostunden nordöstlich von der Mittelmeermetropole Marseille an der Côte d'Azur entfernt, liegt das kleine Dorf Le Haut-Vernet im südfranzösischen Departement Alpes-de-Haute-Provence. Hier war der zweijährige Émile bei seinen Grosseltern, wo das Rätsel um sein Verschwinden den Anfang nimmt.

Émile verschwindet

Es ist der 8. Juli 2023, ein Samstag im Sommer, als seine Mutter Émile bei ihren Eltern im Ferienhaus vorbeibringt. Gegen Abend verschwindet der Zweijährige – ohne jede Spur. Zeugen wollen den kleinen Buben noch auf der Strasse im Dorf gesehen haben – dann ist er weg.

Die Suche

Polizisten, Soldaten, Spürhunde, ein Helikopter und Drohnen sind im Einsatz, Handydaten werden ausgewertet – Himmel und Hölle werden in Bewegung gesetzt, um den Buben so schnell wie möglich wohlbehalten wiederzufinden. Das Dorf wird schliesslich abgeriegelt, die Häuser durchsucht sowie Zeugen befragt. Vergebens.

Der Fund

Neun Monate vergehen, ohne ein Lebenszeichen, ohne einen Hinweis, der der Familie und den Ermittlern Hoffnung geben könnte. Dann werden menschliche Überreste in der Nähe des Dorfes, knapp zwei Kilometer vom Haus der Grosseltern entfernt, entdeckt. Es ist eine Frau auf einer Wanderung, die auf einen Kinderschädel und Zähne stösst. Ermittler suchen die Gegend ab und finden Kleidung und weitere Knochenstücke. Eine DNA-Analyse bestätigt, dass es sich um Émile handelt.

Die Festnahme

Nach langjähriger Ermittlungsarbeit erfolgt am Dienstagmorgen, 25. März 2025, die grosse Überraschung: Laut Staatsanwaltschaft wurden vier Personen in La Bouilladisse, dem eigentlichen Wohnort der Grosseltern müttlicherseits, festgenommen. Wegen des Verdachts der vorsätzlichen Tötung und «unbefugter Wegnahme einer Leiche» wurden die Grosseltern in Gewahrsam genommen worden. Bei den anderen zwei Personen soll es sich um einen Onkel und eine Tante von Émile handeln. Alle vier kommen zwei Tage später wieder frei. Der Anwalt der Grosseltern erklärt, dass es eine «grosse Erleichterung» sei. Eine Tatbeteiligung der Familie wird allerdings weiter nicht ausgeschlossen.

Der Blumenkasten

Vor der Festnahme waren die Ermittler nach Monaten wieder ins Örtchen Le Haut-Vernet zurückgekehrt und hatten einen vor der Kapelle stehenden Blumenkasten konfisziert. Im gleichen Zuge wurden auch ein Auto und ein Pferdeanhänger der Familie sichergestellt. Wie der Lokalsender BFM DICI berichtet, soll es sich beim Blumenkasten um einen Eimer aus Holz handeln. Dieser sei forensisch untersucht worden. Ob die konfiszierten Gegenstände in direktem Zusammenhang mit den Festnahmen stehen, ist unklar. Klar sei jedoch, dass es «kaum noch Zweifel daran gibt, dass es einen Täter gibt», sagte eine mit dem Fall vertraute Quelle gegenüber dem französischen Sender BFMTV.





Neue Hinweise

Der zwei Jahre alte Bub habe eine schwere Gesichtsverletzung erlitten, und seine Leiche sei an einen anderen Ort transportiert worden, sagte der Staatsanwaltschaft von Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Die Beerdigung

Émile wurde am 8. Februar dieses Jahres in La Bouilladisse beigesetzt. In einem weissen Sarg fand er seine letzte Ruhe – die Suche nach der Wahrheit geht weiter.