Derek und Audrey Evans haben sich zum 70. Hochzeitstag einen langersehnten Traum erfüllt. Sie kauften sich ihren ersten Porsche.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Derek (92) und Audrey Evans (94) feiern 70 Jahre Ehe mit Porsche.

Das Paar kaufte einen Porsche Macan in «Crayon» als Jubiläumsgeschenk.

70 Jahre Ehe, ein Auto und unzählige Abenteuer: Träume bleiben zeitlos. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Newsdesk

Die meisten Menschen feiern ihren Hochzeitstag mit einem Abendessen oder einem Familientreffen, aber Derek (92) und Audrey Evans (94) aus Dorset in England haben beschlossen, ihr 70-jähriges Ehejubiläum auf unvergessliche Weise zu begehen – indem sie ihren ersten Porsche kauften!

In den 1950er-Jahren lernte Herr Evans in England das Autofahren im Ford 8 seines Vaters. Das erste Auto des jungen Ehepaars war ein Austin 7. Nun, sieben Jahrzehnte später, haben sie ihr neues Porsche Macan-Modell in der Farbe «Crayon» im Porsche-Zentrum Bournemouth abgeholt – ein Symbol für Abenteuer und Komfort.

«Wir lieben das Gefühl von Kraft und Komfort»

«Ich hatte schon immer eine abenteuerlustige Ader», zitiert Newsroom – das Onlineportal von Porsche – den 92-Jährigen. Er ergänzt: «Wir sind nun wirklich keine Raser, aber wir geniessen das Gefühl von Kraft und Komfort.»

Für die beiden war der Porsche die perfekte Wahl, um ihre Platin-Hochzeit zu feiern. «Ein Porsche war für mich immer einzigartig, zuverlässig und anders als alles andere. Wir wollten schon lange einen und haben uns gedacht: Warum nicht jetzt?» erklärt Derek. Der Besitz des Wagens gibt ihm das Gefühl, Teil eines «unglaublichen Clubs» zu sein.

Sie planen bereits die nächsten Reisen

Das Paar hat grosse Pläne für seinen Macan. Lange Fahrten und Tausende Kilometer auf dem Tacho stehen ihnen bevor – und Derek denkt bereits über ein nächstes Auto nach.

Auf die Frage nach dem Geheimnis ihrer langlebigen und glücklichen Ehe antwortet Derek: «Gegensätze ziehen sich an. Audrey und ich sind unterschiedlich, aber wir teilen gemeinsame Interessen. Dazu kommen viel Spass und Lachen.»

Derek war vor seiner Pensionierung Banker. Nebenbei brachte er die britische Paragliding-Szene voran, leitete ein Weltmeister-Team und wurde sogar von Königin Elizabeth II. empfangen. Auch heute sind die beiden aktiv. Neben gemeinsamem Tanzen und Fahrten im Porsche bleibt ihre Leidenschaft für Abenteuer lebendig. Ihre Geschichte zeigt: 70 Jahre Liebe und ein erster Porsche sind der perfekte Mix aus Abenteuerlust, Freude und Liebe – ein Beweis dafür, dass Träume kein Verfallsdatum haben.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.