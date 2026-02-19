Ein britisches Paar wurde im Iran wegen Spionage zu zehn Jahren Haft verurteilt. Zuvor befanden sich die Briten auf einer Töffreise. Das Urteil ist ein Schock für die Familien.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Für die Angehörigen muss das unfassbar hart sein: Ein britisches Paar ist im Iran nach Angaben der Familien zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.

Der Mann und die Frau waren vor einem Jahr während einer Motorradreise durch das Land wegen des Verdachts der Spionage verhaftet worden. Das jetzt gesprochene Urteil sei «vollkommen ungerechtfertigt», sagte die britische Aussenministerin Yvette Cooper der Nachrichtenagentur PA zufolge.

Sohn: Sie durften keine Verteidigung haben

Der Fall werde gegenüber der iranischen Regierung unermüdlich weiterverfolgt, bis das Paar sicher nach Grossbritannien zurückgekehrt sei, sagte die Ministerin. Der Sohn der Frau gab bei ITV News an, dass die Familie in der vergangenen Woche über das Urteil informiert worden sei. Der Prozess habe demnach nur drei Stunden gedauert, das Paar habe keine Verteidigung vorbringen dürfen. Die Vorwürfe hatten die beiden immer zurückgewiesen.

Irans Justiz hatte den Touristen Zusammenarbeit mit Organisationen vorgeworfen, die Verbindungen zu westlichen Geheimdiensten unterhalten sollen. Beweise wurden dafür nicht geliefert. Bei Spionagevorwürfen im Iran droht im Regelfall jahrelange Haft – im Extremfall gar ein Todesurteil.