Grossbritannien rutscht in den Winter: Schnee, Böen bis rund 97 km/h und Glatteis trafen am Dienstag Pendlerinnen und Pendler. In Nordengland und Yorkshire gilt zudem eine Kältewarnung bis Donnerstagmorgen.

Darum gehts Schnee und Böen bis 97 Stundenkilometer erschwerten den morgendlichen Berufsverkehr in Grossbritannien

In höheren Lagen oberhalb von 300 Metern könnten bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen laut Warnung

Minus 7,7 Grad am Sonntag, Kältewarnung gilt bis Donnerstag für Teile Nordenglands und Yorkshire

Daniel Macher Redaktor News

Der Wintereinbruch hat Grossbritannien fest im Griff. Während des morgendlichen Berufsverkehrs kämpften Pendler am Dienstag mit Schnee, Schneestürmen und heftigen Windböen. Der britische Wetterdienst Met Office warnte vor schwierigen Reisebedingungen. Zeitweise wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 Meilen pro Stunde (rund 97 Stundenkilometer) erwartet.

Eine gelbe Wetterwarnung galt von Mitternacht bis 11 Uhr und erstreckte sich von den West Midlands bis nach Südschottland. Besonders betroffen waren Yorkshire, Derbyshire, Northumberland, Greater Manchester, Cumbria und Lancashire.

Bis zu 15 Zentimeter Schnee möglich

Wie die «Daily Mail» berichtet, wurden in Spadeadam in der Grafschaft Cumbria bereits bis zu drei Zentimeter Schnee gemessen. Die Polizei in Derbyshire musste zudem den Winnats Pass bei Castleton wegen der Wetterbedingungen sperren. Auch auf weiteren Passstrassen herrschten schwierige Verhältnisse.

In höheren Lagen oberhalb von 300 Metern könnten bis zu 15 Zentimeter Schnee fallen. In tieferen Gebieten dürfte der Schnee dagegen vielerorts rasch wieder schmelzen. Neben kräftigen Ostwinden warnen die Meteorologen auch vor Glatteis und möglichen Stromausfällen.

Bisher tiefste Temperatur des Herbstes

Es ist bereits der achte Tag in Folge mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Am Sonntag wurden in den schottischen Highlands bei Tulloch Bridge eisige minus 7,7 Grad gemessen – die bisher tiefste Temperatur des Herbstes.

Zusätzlich hat die britische Gesundheitsbehörde eine Kältewarnung für Nordwest- und Nordostengland sowie Yorkshire herausgegeben. Diese gilt bis Donnerstagmorgen. Besonders ältere und gesundheitlich vorbelastete Menschen seien durch die Kälte gefährdet, warnt die Behörde.