Schnee und Eis sorgen in Europa für Chaos. In Amsterdam wurden 450 Flüge gestrichen, Züge stehen still. In Tschechien hatte es bis zu minus 30,6 Grad. Glatte Strassen führen vielerorts zu Unfällen.

In Tschechien minus 30,6 Grad, in Schottland Hunderte Schulen geschlossen

450 Flüge in Amsterdam gestrichen, Minusgrade in Österreich erwartet

Schnee, Regen und eisige Temperaturen sorgen in vielen europäischen Ländern für teils chaotische Verhältnisse. Am Grossflughafen Schiphol in Amsterdam wurden rund 450 Flüge gestrichen, der Zugverkehr im Grossraum der niederländischen Hauptstadt sowie in der Region Utrecht steht still.

Auch in Polen kommt es zu zahlreichen Verspätungen im Bahnverkehr. In Tschechien wurde im Böhmerwald an der deutschen Grenze eine Extremtemperatur von minus 30,6 Grad gemessen. Auf glatten Strassen kam es vor allem in den Mittelgebirgsregionen zu zahlreichen Unfällen.

Flugausfälle in Stockholm

In Schottland wurden am Morgen Hunderte Schulen geschlossen, in vielen Teilen Grossbritanniens gilt eine Unwetterwarnung wegen starken Schneefalls. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Menschen am Montag aus der Weihnachtspause in den Alltag starteten. Auch in Frankreich wurden örtliche Behinderungen gemeldet, auf dem Balkan schneit es vor allem in Rumänien und Bosnien stark. In den Karpatenregionen im rumänischen Siebenbürgen sind mehrere Dörfer wegen zugeschneiter Zufahrten isoliert.

In Schweden wurden am Flughafen Stockholm Flugausfälle gemeldet, für den Abend wurden neue Schneefälle vorhergesagt. In Österreich riefen die staatlichen Meteorologen eine Kältewarnung für den Westen des Landes aus. Am Dienstag könnten die Temperaturen auf bis zu minus 26 Grad fallen. Grössere Schneefälle werden dort aber nicht erwartet.

Auch in Spanien wurde Schnee-Alarm ausgerufen. In der nördlichen Region Kantabrien galt am Montag die Alarmstufe Orange (erhebliche Gefahr). In zehn weiteren Regionen galt die Warnstufe Gelb für bestimmte Aktivitäten. Für den Nachmittag wurden Temperaturen unter dem Gefrierpunkt erwartet.