Bundeskanzler Olaf Scholz (66) hatte der Ukraine bei seinem zweiten Besuch in Kiew seit Beginn des russischen Angriffskriegs am Montag Deutschlands anhaltende Unterstützung zugesichert. Er sagte Kiew weitere Rüstungsgüter mit einem Wert von 650 Millionen Euro zu, die noch im Dezember geliefert werden sollen.

Und diese Millionen gaben dann auch in den sozialen Medien zu reden. Einige vermuteten, natürlich nicht ganz ernst gemeint, dass Scholz das Geld bereits bei sich hatte. Denn aus dem Zug in der ukrainischen Hauptstadt stieg er, nicht wie gewohnt, mit seiner abgewetzten schwarzen Aktentasche, sondern einem silbernen Metallkoffer.

«Was genau wollen Sie wissen?»

Andere User mokierten, darin könnten sich schlicht eine Thermoskanne und Butterbrote befinden, oder einfach die erwähnte Aktentasche, wie die «Stuttgarter Zeitung» schreibt.

Doch was war nun des Rätsels Lösung? Diese folgte auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (46). Eine Journalistin wollte von Scholz wissen, was denn nun in dem Koffer sei. «Wie genau wollen Sie es wissen?», fragt dieser zurück und erklärte dann: «Im Wesentlichen handelt es sich um Reiseutensilien, Wäsche und was man so braucht.»