Von der Leyen reist mit Selenski nach Washington

Was kommt nach dem Alaska-Gipfel? Was sind die Folgen für die Ukraine? Als sich US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin am Freitag trafen, war der Ukraine-Präsident Wolodimir Selenski nicht dabei.

Die ersten Ergebnisse von dem Treffen: keine sofortige Waffenruhe und mögliche US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Aber wie geht es jetzt weiter? Um das zu besprechen, fliegt Selenski am Montag nach Washington. Aber nicht allein. Mit dabei: Ursula von der Leyen. Das teilte die Präsidentin der Europäischen Kommission auf X mit.

Von der Leyen und Selenski.

Sie und weitere europäischen Staats- und Regierungschefs werden ebenfalls dabei sein. Darunter der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Von der Leyen empfängt Selenski am Sonntag in Brüssel. Geplant ist eine Videoschalte der sogenannten «Koalition der Willigen», zu der neben Deutschland vor allem auch Frankreich und Grossbritannien gehören. Dabei wollen die Verbündeten der Ukraine ihre Taktik absprechen vor dem Treffen von mit Trump. Die Europäer wollen verhindern, dass Entscheidungen zum Nachteil der Ukraine getroffen werden.

Trump hatte nach dem Gipfel mit Putin erklärt, eine Einigung hänge nun vom ukrainischen Präsidenten ab. In der Folge könnte nach den Worten Trumps ein Dreier-Gipfel mit Selenski und Putin stattfinden. Der Kreml dementiert bislang, dass ein solches Treffen geplant sei.