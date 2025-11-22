Der als «Boss Meck» bekannte serbische Hotelier wurde in Deutschland festgenommen. Er steht unter Verdacht, den Staat um Millionen betrogen zu haben. Aufsehen erregte er mit verschwenderischen Festen wie einer Dreifach-Hochzeit in München.

Darum gehts Serbischer Gastarbeiter in Deutschland wegen Steuerbetrugs verhaftet

Extravagante Feiern mit Prominenten und Luxusgeschenken für Familienmitglieder

Blick Newsdesk und BliKI

Ein bekannter serbischer Unternehmer wurde laut einem Bericht von «Blic.rs» in Deutschland verhaftet. Der Mann, der für seine extravaganten Feiern berüchtigt war, soll zusammen mit anderen Personen den deutschen Staat um Millionen von Euro betrogen haben. Der mutmassliche Steuerhinterzieher, Spitzname «Boss Meck», erregte Aufsehen mit einer Dreifach-Hochzeit seiner Söhne in München.

Wie «Blic.rs» schreibt, fehlte es an dieser Feier an nichts: Eine neunstöckige Torte wurde mit einem Säbel angeschnitten, während zahlreiche bekannte Sänger auftraten. Geld flog buchstäblich durch die Luft.

Party für eine Million Euro

Zu den weiteren Extravaganzen gehörte der 18. Geburtstag eines Sohnes, der einen Ferrari geschenkt bekam. Auch die Torte war dem Luxusauto nachempfunden.

Die jüngste Grossveranstaltung war die zweitägige Taufe seiner Enkelin am Meer. Auch hier waren wieder prominente serbische Künstler für Auftritte gebucht. Die Kosten sollen sich auf eine Million Euro (930'000 Franken) belaufen haben.

Was passiert mit «Boss Meck»?

Eine Tochter von «Boss Meck» erklärte in einem YouTube-Interview: «Die Musik kostet über 450'000 Euro. Wir sind in Deutschland geboren und haben eine Firma. Drei Brüder und eine Schwester arbeiten alle zusammen. Papa Meck ist für mich der beste Vater der Welt, ein König. Zum Geburtstag habe ich von Papa eine Uhr für 50'000 Euro bekommen.»

Die Familie scheint ihren Reichtum offen zur Schau gestellt zu haben. Nun sieht sich «Boss Meck» jedoch mit schwerwiegenden rechtlichen Problemen konfrontiert. Die genauen Details der Vorwürfe sind noch unklar, aber die Verhaftung deutet auf eine umfangreiche Untersuchung hin.

Dieser Artikel ist zuerst auf Blic.rs erschienen.