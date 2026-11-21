Wien sagt schlechten Manieren im öffentlichen Verkehr mit einer Kampagne den Kampf an. Doch auch in Schweizer Trams, Bussen und Zügen gehört Rücksichtnahme nicht immer zum guten Ton. Braucht es hierzulande ebenfalls einen ÖV-Knigge?

Darum gehts Die Wiener Linien werben mit Plakaten für mehr Rücksicht und drohen mit Bussen von 50 Euro

Im Schweizer ÖV gilt: erst aussteigen lassen, in Ruhezonen weder laut reden noch telefonieren

Essen ist in vielen Schweizer Zügen erlaubt, sofern Gerüche nicht stören und Sitze sauber bleiben

Daniel Macher Redaktor News

«Das gehört sich nicht!», war früher ein Satz, den man nicht nur öfter hörte, sondern auch einer, den man in der Regel nicht anzweifelte. Hinter diesem Satz stand ein ganzer Katalog von Benimmregeln, an die man sich hielt, um das gesellschaftliche Zusammensein angenehmer, kultivierter und am Ende auch erträglicher zu machen. Oder anders gesagt: Rücksicht nehmen auf seine Mitmenschen.

Steigt man heute ins Tram, könnte man hin und wieder meinen, diese ungeschriebenen Regeln würden nicht mehr gelten – egal ob beim lauten Telefonieren, dem Essen stark riechender Lebensmittel oder dem Freigeben seines Platzes an ältere oder bedürftige Menschen. Doch nicht nur hierzulande ist ein Verfall menschlichen Benehmens zu erkennen. Den Österreichern reichts jetzt: Neu geht die Stadt Wien mit einer Kampagne gegen schlechte Manieren vor.

«Bist für andere a Qual, dann zahl!»

Wer derzeit in Wien mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, dem dürften die auffälligen Plakate der Wiener Linien kaum entgehen, so berichtet der «Spiegel». Mit einer gehörigen Portion Humor machen sie auf alltägliche Ärgernisse aufmerksam: Da telefoniert eine Frau lautstark in ihr übergrosses Handy, ein Mann beisst genüsslich in eine überdimensionierte Fleischkässemmel, und ein riesiger Hund sitzt ohne Maulkorb auf dem Schoss seines Besitzers.

Die Botschaft auf den Plakaten ist dabei stets dieselbe: «Host kan Genierer?!» Eine typisch wienerische Aufforderung, die sich sinngemäss mit «Hast du eigentlich keinen Anstand?» übersetzen lässt – oder etwas weniger diplomatisch: «Ist dir das nicht peinlich?» Doch damit nicht genug: Unter dem Motto «Bist für andere a Qual, dann zahl!» gehen die Wiener Linien sogar noch einen Schritt weiter und wollen Zuwiderhandlungen mit 50 Euro büssen, wie es in einer Pressemitteilung heisst.

« «Unser Ziel ist, dass sich alle Fahrgäste in den Öffis wohlfühlen und ihre Fahrt als angenehmes Erlebnis wahrnehmen. Das funktioniert aber nur, wenn wir gegenseitig Rücksicht nehmen und uns an gemeinsame Spielregeln halten.» Wiener Öffi-Stadträtin Ulli Sima. »

Die Kampagne kommt gut an in der österreichischen Hauptstadt, wie in den sozialen Medien zu sehen ist. Fahrgäste begrüssen die Massnahmen und wollen sogar schon eine Besserung gespürt haben. Doch Wien ist nicht die einzige Grossstadt, die gegen Maniermuffel durchgreift; auch London, New York und Singapur lancierten kreative Kampagnen im Kampf gegen unsoziales Verhalten.

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Auch in der Schweiz gibt es Regeln

In Schweizer Städten sucht man bislang vergeblich nach vergleichbaren Aktionen. Dabei gelten auch hierzulande klare Regeln für das Verhalten in Bahn, Tram und Bus. Beim Einsteigen gilt: erst aussteigen lassen, dann einsteigen, und wer laut Musik hört oder Videos ohne Kopfhörer abspielt, muss ebenfalls mit Konsequenzen rechnen. In den Ruhezonen, die sich meist in der ersten Klasse befinden, sind zudem lautes Sprechen und Telefonieren untersagt.

Anders sieht es beim Essen und Trinken aus. Anders als in Wien, wo die Kampagne insbesondere stark riechende Speisen thematisiert, ist der Konsum von Lebensmitteln in den meisten Schweizer Zügen grundsätzlich erlaubt. Voraussetzung ist allerdings, dass andere Fahrgäste nicht durch unangenehme Gerüche belästigt oder Sitze verschmutzt werden. In einzelnen städtischen Verkehrsmitteln können zudem lokale Vorschriften gelten, die den Verzehr offener Speisen und Getränke einschränken.