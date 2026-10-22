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Unheimliches Spektakel
Hunderte Krähen sorgen für Gänsehaut

Hunderte Krähen besetzen nachts einen verlassenen Parkplatz im kanadischen Coquitlam und sorgen für ein unheimliches Spektakel.
Publiziert: vor 1 Minute
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