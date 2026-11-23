Eine Babyparty in Ohio ist in einer Tragödie geendet. Bei einer Schiesserei kamen drei Menschen ums Leben, darunter einer der mutmasslichen Schützen und werdende Vater. Auslöser war offenbar ein Familienstreit.

Darum gehts Bei einer Babyparty in Ohio wurden drei Menschen erschossen und eine weitere Person verletzt

Unter den Toten sind der 19-jährige werdende Vater, der Vater der Schwangeren und eine 17-Jährige

Nach einem mutmasslichen Familienstreit prüft die Polizei, ob ein Festgenommener, der ebenfalls schoss, in Notwehr handelte

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Schock in Parma, im US-Bundesstaat Ohio: Bei einer Schiesserei auf einer Babyparty wurden drei Menschen getötet und eine Person verletzt, berichtet der US-Sender CNN. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend in der Event-Location «Pandora’s Magical Events Venue», etwa 16 Kilometer südlich von Cleveland, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler gehen von einem Familienstreit aus, bei dem Schüsse aus zwei Waffen fielen.

Ein 29-jähriger Mann wurde festgenommen, doch bislang sind keine Anklagen gegen ihn erhoben worden. «Wir prüfen, ob er der Angreifer war oder in Notwehr gehandelt hat», erklärte Polizeisprecher Scott Traxler gegenüber CNN. Bei dem festgenommenen Mann handelt es sich um einen Verwandten der Schwangeren. Der zweite mutmassliche Schütze, ein 19-Jähriger, wurde bei der Schiesserei getötet. Er war der Vater des ungeborenen Kindes. Ermittlungen ergaben, dass der getötete 19-jährige Vater des ungeborenen Kindes nicht zur Party eingeladen gewesen sein soll.

Vater der Schwangeren und 17-Jährige sterben

Zu den Todesopfern zählen weiter die 17-jährige Leasia E.* und der 45-jährige Jayson T.*, der Vater der Schwangeren, zu deren Ehren die Feier stattfand, berichtet CNN. Die werdende Mutter blieb unverletzt. Eine 39-jährige Frau erlitt eine Schussverletzung am Bein, ihr Name wurde bislang nicht veröffentlicht.

Die Polizei hat beide Tatwaffen sichergestellt. Am Sonntag überprüften die Beamten Videoaufnahmen und Zeugenaussagen, um die Ereignisse zu rekonstruieren. «Es könnten ballistische Tests notwendig sein, um zu klären, welche Waffe welche Opfer getroffen hat», sagte Traxler. Die Staatsanwaltschaft wird entscheiden, ob Anklage erhoben wird.

*Namen bekannt