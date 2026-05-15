65 Menschen sind in Zentralafrika an Ebola gestorben. Nun sorgen sich die Behörden vor einer raschen Ausbreitung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In der DR Kongo starben 65 Menschen bei neuem Ebola-Ausbruch 2026

Nicht das Zaire-Ebolavirus, sondern andere Variante laut erster Laborergebnisse

246 Verdachtsfälle gemeldet, auch Uganda und Südsudan betroffen

Janine Enderli Redaktorin News

In der Demokratischen Republik Kongo sind 65 Menschen an Ebola gestorben. Derzeit breitet sich ein neuer Ausbruch im Land aus. Neben dem zentralafrikanischen Staat sind auch Uganda und Südsudan betroffen. Insgesamt gibt es bislang 246 Verdachtsfälle.

Ersten Laborergebnissen zufolge handelt es sich beim neuen Ausbruch nicht um das am häufigsten vorkommende Zaire-Ebolavirus, sondern um eine andere Variante der Krankheit. Nun arbeiten die Gesundheitsbehörden daran, das Virus zu analysieren. Der Ausbruch löst international Kopfzerbrechen aus. Das musst du wissen.

Warum sind Experten gerade so besorgt?

«Wenn es so losgeht, ist es meistens katastrophal», sagt Maximilian Gertler, Tropenmediziner der Berliner Charité, gegenüber T-Online. Der Ausbruch müsse aufgrund der hohen Anzahl an Verdachtsfällen lange unentdeckt geblieben sein. «Vermutlich kommt es aus einer sehr abgelegenen Gegend.» Mittlerweile ist jedoch eine städtische Grenzregion betroffen. Das beunruhigt auch die afrikanische Gesundheitsbehörde CDC.

Welche Symptome verursacht Ebola?

Die ersten Symptome von Ebola ähneln oft einer Grippe. Fieber, Müdigkeit, Unwohlsein und Gliederschmerzen können auftreten. Nach wenigen Tagen kommen Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und starke Bauchschmerzen hinzu. Im weiteren Verlauf kann die Krankheit schwere Beschwerden wie Atemnot, Krampfanfälle, Verwirrtheit sowie innere und äussere Blutungen verursachen. Bei schweren Verläufen können Niere, Leber und andere Organe versagen. Betroffene sterben meist an den Folgen des massiven Flüssigkeitsverlusts und multiplem Organversagen.

Wie wird Ebola übertragen?

Ebola wird durch Körperkontakt und den Austausch von Körperflüssigkeiten wie Blut, Speichel, Stuhl oder Erbrochenem übertragen. Ausbrüche wurden in den letzten Jahren vor allem in afrikanischen Ländern registriert. In den USA und Europa wurden bisher nur vereinzelte Fälle festgestellt.

Wie hoch ist die Sterblichkeitsrate?

Wird ein Patient nicht sofort behandelt, kann die Sterblichkeit bei bis zu 90 Prozent liegen.

Welche Behandlungsmethoden gibt es?

Ebola-Fieber kann durch verschiedene Viren ausgelöst werden. Aktuell sind nur für das Zaire-Ebolavirus Impfstoffe zugelassen.