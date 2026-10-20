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Wellington: Stier greift Velogruppe in Südafrika an
Tour wird zum Rodeo
Bulle stürmt auf Velogruppe in Südafrika zu
Diese Tour endet fast in einem Disaster. In Wellington, Südafrika sind Velofahrer unterwegs, als sie von einem Stier angegriffen werden.
Publiziert: vor 1 Minute
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Jessie Kilian
Redaktorin Video
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