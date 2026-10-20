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Tour wird zum Rodeo
Bulle stürmt auf Velogruppe in Südafrika zu

Diese Tour endet fast in einem Disaster. In Wellington, Südafrika sind Velofahrer unterwegs, als sie von einem Stier angegriffen werden.
Publiziert: vor 1 Minute
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