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Weitere Gewaltsame Proteste in Frankreich
Gewaltsame Proteste
Polizisten kämpfen gegen Protestierende auf der Strasse
Am Donnerstag gehen in Frankreich erneut Schüler und Studenten auf die Strassen, um gegen den Ressourcenmangel im Bildungssystem zu protestieren.
Publiziert: vor 14 Minuten
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