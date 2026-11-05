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Gewaltsame Proteste
Polizisten kämpfen gegen Protestierende auf der Strasse

Am Donnerstag gehen in Frankreich erneut Schüler und Studenten auf die Strassen, um gegen den Ressourcenmangel im Bildungssystem zu protestieren.
Publiziert: vor 14 Minuten
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