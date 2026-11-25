Ein 25-jähriger Brite ist im Dezember 2025 in den französischen Alpen tödlich abgestürzt. Eine Untersuchung zeigt nun: Er versuchte offenbar, sein Handy von einem steilen Hang zu bergen.

Janine Enderli Redaktorin News

Ein tragischer Unfall in den französischen Alpen forderte das Leben eines 25-jährigen Briten. Laut britischen Medien stürzte Joshua D.* (†25) am 18. Dezember 2025 in Villaroger, im Département Savoie, rund 60 Meter in den Tod. Eine Untersuchung zeigt jetzt: D. versuchte offenbar, sein Handy von einer steilen, felsigen Piste zu bergen.

Der Vermögensverwalter aus Putney, London, befand sich mit Freunden in den Skiferien, als die Gruppe abseits der markierten Pisten unterwegs war. Die Freunde gerieten in der Folge in Schwierigkeiten und D. holte sein Handy hervor, um Hilfe zu rufen. Dabei fiel ihm das Gerät aus der Hand.

«Zahlreiche Verletzungen, die ihn bewusstlos machten»

Der junge Mann zog daraufhin seine Ski ab und versuchte, sich auf dem Hosenboden einen steilen, mit wenig Schnee bedeckten und «zerklüfteten» Abhang hinunterzubewegen, um das Handy zu holen. Schliesslich stürzte er ab.

«Joshua erlitt zahlreiche Verletzungen, die ihn bewusstlos machten und nicht mit dem Leben vereinbar waren», heisst es in dem Untersuchungsbericht. Noch vor Ort wurde er für tot erklärt.

Die französische Polizei stellte fest, dass weder Alkohol noch Drogen im Spiel waren und schloss Fremdverschulden aus. Laut britischen Medien galt D. als erfahrener Skifahrer.

Der tragische Vorfall macht die Gefahren des Skifahrens abseits der Pisten erneut zum Thema. Experten warnen immer wieder vor den Risiken, die mit dem sogenannten Off-Piste-Skifahren einhergehen, insbesondere in Gebieten mit wenig Schnee und unwegsamem Gelände.

*Name bekannt