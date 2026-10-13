Die Polizei hat am Dienstagmittag den Flughafen in Nürnberg abgesperrt. Die Polizei geht von einer «mutmasslichen Luftnotlage» aus. Am Morgen wurde bereits mehrfach ein Objekt auf dem Flugfeld gesichtet.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Dienstagmittag findet am Flughafen Nürnberg ein Polizeieinsatz statt. Der Flughafen ist abgesperrt, wie «Focus online» berichtet. «Wir gehen von einer mutmasslichen Luftnotlage aus. Diese ist aber noch unbestätigt», sagte ein Polizeisprecher gegenüber dem Portal.

Laut «Focus online» kam es kurz vor der Landung eines Fliegers von der griechischen Insel Korfu zu dem Polizeieinsatz. Das Flugzeug sollte gegen 12.15 Uhr planmässig in Nürnberg landen. Daten von Flightradar24 zeigen, dass der Flieger der Fluggesellschaft Corendon Airlines mit der Flugnummer XR456 um 12.16 Uhr gelandet ist.

Sichtungen von Objekt am frühen Morgen

Bereits in den frühen Morgenstunden meldeten drei Piloten unabhängig voneinander von der Sichtung eines Objekts auf dem Flugfeld, bei dem es sich möglicherweise um eine Drohne gehandelt haben könnte.

Die Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen leitete umgehend mit den Verantwortlichen des Albrecht-Dürer-Airports Nürnberg und der Deutschen Flugsicherung Massnahmen zur Aufklärung und der Detektion des gemeldeten Objekts durch, teilte die Polizei gegenüber dem Sender BR mit. Unter anderem waren Drohnendetektionsgeräte, Streifenwagen und auch ein Polizeihelikopter im Einsatz. Hinweise auf eine Drohne konnten jedoch keine gefunden werden.

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