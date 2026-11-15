Zum 1. Dezember schliesst Estland alle Grenzübergänge zu Russland. Grund dafür ist ein befürchteter Sabotageangriff auf ein Verteidigungsunternehmen, angeordnet vom russischen Militärgeheimdienst.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Bewegungen an der Nato-Ostflanke: Der estnische Aussenminister Margus Tsahkna hat am Sonntag auf der Plattform X mitgeteilt, dass ab dem 1. Dezember alle russisch-estnischen Grenzübergänge schliessen. Estland reagiert damit auf einen befürchteten Sabotageangriff aus dem Kreml. «Angesichts eindeutiger Beweise dafür, dass der russische Militärgeheimdienst GRU einen Sabotageangriff auf ein estnisches Unternehmen der Verteidigungsindustrie angeordnet hat, wird Estland ab dem 1. Dezember alle estnisch-russischen Grenzübergänge schliessen», schrieb Tsahkna hierzu.

Anschliessend wandte er sich mit einer direkten Nachricht an Moskau: «Russland muss verstehen, dass feindselige Handlungen gegen Estland Konsequenzen nach sich ziehen. Versuche, uns einzuschüchtern, zu destabilisieren oder unsere Sicherheit zu untergraben, werden nicht unbeantwortet bleiben», warne der estnische Aussenminister.

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Anschlagsversuch auf estnisches Verteidigungsunternehmen

Die Massnahme führte Tsahkna weiter aus. «Die Schliessung der Grenzübergänge wird Russlands Möglichkeiten einschränken, feindselige Aktivitäten in Estland durchzuführen, und unsere Bemühungen zur Verhinderung der Umgehung von Sanktionen stärken», betonte er. Die Entscheidung habe er auch weiteren Nato-Ostflanken-Nationen wie Finnland, Lettland und Litauen mitgeteilt.

Erst in der Nacht auf Samstag kam es zu einem Anschlagsversuch auf ein Gebäude von Threod Systems, einem estnischen Unternehmen der Verteidigungsindustrie, das Drohnen herstellt. Durch schnelles Eingreifen des Sicherheitspersonals entstand kein nennenswerter Schaden am Gebäude, wie die estnische Polizei am Sonntag mitteilte.

Acht Verdächtige wurden festgenommen. Die Polizei geht von einer russischen Beteiligung aus. «Nach Angaben der Sicherheitspolizei handelt es sich um einen Angriff, der im Auftrag des russischen Militärgeheimdienstes GRU verübt wurde», teilte Margo Palloson, Generaldirektorin des Sicherheitspolizeirates, mit.