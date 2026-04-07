Ein Flugzeug der Swiss hat am Montagabend eine ausserplanmässige Landung am Flughafen Brüssel durchführen müssen. Grund dafür war ein technisches Problem an Bord, das während des Flugs auftrat.

Guido Felder Ausland-Redaktor





Der Airbus A220 war auf dem Weg von London nach Zürich, als die Besatzung über belgischem Luftraum eine Störung bemerkte. Berichten zufolge bestand der Verdacht auf Rauchentwicklung beziehungsweise ein mögliches Feuer in der Kabine, weshalb sich die Piloten vorsorglich zur Umleitung nach Brüssel entschieden.

Das Flugzeug landete gegen 19.30 Uhr sicher am Flughafen Zaventem. Einsatzkräfte standen bereits bereit, wie es in solchen Situationen üblich ist. An Bord befanden sich 168 Passagiere sowie sechs Besatzungsmitglieder. Sie konnten die Maschine nach der Landung ohne Zwischenfälle verlassen, verletzt wurde niemand.

Laut «Tagesanzeiger» wurden die Passagiere auf verschiedene Hotels verteilt. Für sie werde am Dienstag nach geeigneten Lösungen gesucht.