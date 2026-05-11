Janine Enderli Redaktorin News

Der ehemalige Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski ist im Zuge einer umfassenden Korruptionsuntersuchung angeklagt worden. Dies teilte die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAPO) in einer offiziellen Erklärung mit.

Obwohl die Behörde den Namen des Beschuldigten nicht ausdrücklich nannte, bestätigte eine mit dem Fall vertraute Quelle aus den Strafverfolgungsbehörden gegenüber «Kyiv Independent», dass es sich um Andrij Jermak handelt.

Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit einem mutmasslichen Korruptionsskandal in Höhe von rund 100 Millionen US-Dollar beim staatlichen Atomkonzern Energoatom. Die Untersuchung, die bereits im vergangenen Jahr eingeleitet wurde, gilt als die bislang grösste Korruptionsaffäre während der Amtszeit von Selenski.

Ging es um den Bau von Luxusvillen?

Im Zuge der Ermittlungen wurden bereits mehrere hochrangige Persönlichkeiten beschuldigt, Teil der Aktionen gewesen zu sein.

Nach Angaben von Ermittlungsquellen sollen Verdächtige im Energoatom-Komplex Tschernyschow finanzielle Mittel für den Bau luxuriöser Anwesen nahe Kiew zur Verfügung gestellt haben. Eines dieser Anwesen soll laut den Quellen für Andrij Jermak vorgesehen gewesen sein.