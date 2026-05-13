Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fabians Vater wegen Falschaussage ins Visier genommen, Ermittlungen laufen

Ex-Freundin Gina H. soll Fabian (†8) mit Messerstichen getötet haben

Prozess gegen Gina H. dauert voraussichtlich bis Juli 2026

Johannes Hillig Redaktor News

Jetzt nehmen die Ermittler auch Fabians Vater, Matthias R. gilt als zentraler Zeuge im Prozess, ins Visier – und zwar wegen Falschaussage. Das berichtet «Bild». Momentan wird Gina H. (30), der Ex-Freundin des Vaters, der Prozess wegen Mordes gemacht. Mitte Oktober verschwand der Achtjährige und wurde vier Tage später tot an einem Tümpel aufgefunden.

Matthias R. war vier Jahre lang mit Gina H. zusammen. Dann folgte die Trennung. Beim Prozess wurde bekannt, dass die beiden wieder ein Paar sein sollen. «Das hat sich im Gefängnis im Januar ergeben», zitierte das deutsche Newsportal t-online Fabians Vater. Weiter gab R. an, er halte die 30-Jährige für unschuldig. «Ich stehe offen und ehrlich hinter ihr.»

Sie soll den Körper von Fabian angezündet haben

Laut der Anklageschrift soll H. den Bub am 10. Oktober 2025 unter einem Vorwand aus dem Haus gelockt haben. Dann soll sie mit ihm nach Klein-Upahl gefahren sein und ihn zum Tümpel geführt haben. Mit sechs Messerstichen in den Oberkörper soll sie Fabian dort getötet haben. Anschliessend soll sie den Körper des Jungen angezündet haben, um Spuren zu verwischen.

Der Prozess dürfte sich voraussichtlich bis in den Juli hineinziehen.