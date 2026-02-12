DE
WC-Vorfall in Donauwörth (D)
Vermeintlicher Plastikpenis entpuppt sich als echt – Anzeige

Eine Frau wurde im deutschen Donauwörth in einem öffentlichen WC belästigt: Ein Mann steckte seinen Penis durch ein Loch in die Kabine. Die Polizei sucht Zeugen.
Eine Frau wurde im deutschen Donauwörth auf einer öffentlichen Toilette belästigt.
  • Deutschland: Frau entdeckt Penis durch Loch im Damen-WC
  • Plastikpenis vermutet, doch Körperteil bewegte sich und Täter machte sich aus dem Staub
  • Polizei ermittelt, sucht Zeugen
Marian Nadler

Am Dienstagnachmittag suchte eine Frau (Mitte 30) in der Eichgasse im deutschen Donauwörth eine öffentliche Toilette auf und ging ins Damen-WC. Dort stellte sie gemäss einer Polizeimeldung einen Penis fest, welcher durch ein professionell gefrästes Loch in der Kabinenabtrennung in ihre Richtung gesteckt war. 

Ein schlechter Scherz? Die Frau ging davon aus, dass es sich um einen angeklebten Plastikpenis handelte – doch die Realität war deutlich schlimmer.

Polizei sucht Zeugen

Die Deutsche zog an dem vermeintlichen Plastikpenis. Dieser liess sich jedoch nicht abziehen, sondern bewegte sich. Der Inhaber des Körperteils verliess anschliessend die Nachbarkabine und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Belästigte erstattete Strafanzeige. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Beleidigung auf sexueller Grundlage sowie exhibitionistische Handlungen. Ausserdem wurde ein Zeugenaufruf veröffentlicht.

