Ein tragisches Missverständnis sorgt in Köln für Fassungslosigkeit. Der 20-jährige Fabrice starb durch eine Prügelattacke nach einem Uber-Missverständnis. Nun werden neue Details zur Horror-Nacht bekannt.

Darum gehts Fabrice (20) stirbt am 1. Februar 2026 nach Prügelattacke in Köln

Angriff erfolgte nach Verwechslung eines Autos mit einem Uber-Fahrzeug

25-jähriger Täter wurde von Fabrices Vater gestoppt und Polizei übergeben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Es ist ein tragischer Vorfall, der Köln erschüttert. Der 20-jährige Fabrice ist am vergangenen Sonntag an einer schweren Kopfverletzung gestorben.

Der junge Mann wollte mit seinem Vater und seiner Freundin per Uber-Fahrzeug vom Ausgang nach Hause fahren. Als ein Auto in der Nähe der Gruppe anhält, denkt der Party-Gänger, das bestellte Fahrzeug sei angekommen. Weil es sich jedoch gar nicht um ein Uber handelte, kommt es zum Streit. Fabrice wird niedergeschlagen und stirbt.

Nun erzählt Alisha, die 17-jährige Freundin des Opfers, wie sie den verhängnisvollen Moment erlebt hat. Gegenüber «Bild» erklärt die junge Frau: «Fabrice fragte bei der Frau nach, ob sie die Uber-Fahrerin sei. Sie sagte dann ‹Nein› und rief: ‹Ich hole jetzt meinen Mann›.»

Fabrice kämpfte zwei Tage um sein Leben

Daraufhin erschien der Mann der Fahrerin und soll ohne Vorwarnung zugeschlagen haben. «Wer hat meine Frau angemacht?», soll er geschrien haben, bevor er den 20-Jährigen zu Boden schlug. «Fabrice stürzte, lag da und hat überall geblutet», berichtet die junge Frau weiter.

Der mutmassliche Täter (25) versuchte laut Alisha zu fliehen, doch Fabrices Vater René hielt ihn auf und verständigte die Polizei. Fabrice erlag weniger als zwei Tage später seinen schweren Verletzungen. «Dieser Mann hat jetzt nicht nur ein Leben ausgelöscht, sondern das Leben der ganzen Familie zerstört», sagt der Vater des Opfers zu «Bild». Die Polizei ermittelt derweil wegen Körperverletzung mit Todesfolge.