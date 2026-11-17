Eine 17-Jährige ist im US-Bundesstaat Washington bei einem Autostunt aus dem Schiebedach eines fahrenden Autos geschleudert worden. Sie erlitt einen Schädelbruch und schwere Hirnblutungen, ihre vollständige Erholung ist ungewiss.

Darum gehts Die 17-jährige Elexis R. wurde in Washington aus einem Schiebedach auf die Strasse geschleudert

Sie erlitt einen Schädelbruch und drei schwere Hirnblutungen, ihre Genesung ist laut Mutter ungewiss

Nach dem Unfall sammelt die Familie Spenden, um die hohen Behandlungskosten in den USA zu decken

Daniel Macher Redaktor News

Ein gefährlicher Stunt unter Jugendlichen endete in einer Tragödie: Die 17-jährige Elexis R. erlitt bei einem Autounfall im US-Bundesstaat Washington schwerste Kopfverletzungen. Sie stand während der Fahrt unangeschnallt aus dem Schiebedach eines Autos und wurde in einer Kurve auf die Strasse geschleudert.

Wie die deutsche Zeitung «Bild» berichtet, war Elexis am Abend des 3. November mit Freunden auf einem Parkplatz in Vancouver unterwegs. Dort sollen Jugendliche mit ihren Autos wiederholt Kreise gedreht haben. Auch Elexis stieg in den Wagen einer gleichaltrigen Freundin. Statt auf einem Sitz zu sitzen, stand sie im Fahrzeug und ragte halb aus dem Schiebedach.

«Unsere ganze Welt auf den Kopf gestellt»

In einer steilen Kurve verlor sie den Halt und wurde aus dem Auto geschleudert. Ihr Kopf prallte auf den Asphalt. Die Folgen sind verheerend: Elexis erlitt einen Schädelbruch, drei Hirnblutungen und ein schweres Schädel-Hirn-Trauma.

Auf der Spendenplattform «Gofundme» schildert die Familie das Ausmass der Tragödie. «In wenigen Augenblicken wurde unsere ganze Welt auf den Kopf gestellt», schreibt sie. Die Mutter beschreibt die Angst und Hilflosigkeit, das eigene Kind in einer derart schwierigen Situation erleben zu müssen.

Vollständige Erholung ist ungewiss

Besonders dramatisch: Wenn Elexis kurz zu Bewusstsein komme, sei sie verwirrt und wisse nicht einmal mehr, wie sie heisse, berichtete ihre Mutter dem lokalen Sender KGW. Ob sie sich vollständig erholen wird, ist ungewiss.

Dabei sei Elexis viel mehr als ihr Schicksal, betont die Familie im Spendenaufruf. Sie sei intelligent, wunderschön und warmherzig. Die 17-Jährige habe hart für ihren Schulabschluss mit Auszeichnung gearbeitet und noch ihr ganzes Leben vor sich.

Die medizinische Versorgung und die anschliessende Rehabilitation könnten die Familie finanziell stark belasten. Deshalb bitten die Angehörigen um Unterstützung. «Wir halten an der Hoffnung fest, beten für ihre Heilung und glauben daran, dass unser Mädchen noch so viel schönes Leben vor sich hat», heisst es im Aufruf.