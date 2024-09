Kurz zusammengefasst USA könnten Kiew Langstreckenraketen für Angriffe auf Russland liefern

Sowohl Biden als auch Blinken deuten Umdenken an

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Russische Medien bringen es bereits prominent auf Frontseiten: «Die USA bereiten den Weg für den Dritten Weltkrieg vor, indem sie Angriffe auf Russland erwägen», zitiert die Nachrichtenagentur Ria Novosti den russischen Botschafter in Washington. «Ein Bluff, der einer Kriegserklärung gleichkommt», titelt die Zeitung «Komsomolskaja Prawda».

Die Berichte beziehen sich auf eine Exklusivmeldung des US-Politikportals Politico. Demnach sei das Weisse Haus daran, Pläne zu finalisieren, dass die Ukraine mit reichweitenstärkeren US-Raketen auch Ziele innerhalb Russlands angreifen kann. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (46) drängt Verbündete seit Monaten auf grünes Licht für die Lieferung und den Einsatz solcher Waffen.

Luft-Boden-Marschflugkörper

Politico bezieht sich auf gleich mehrere Vertrauensquellen, die über die «Gespräche von einer kleinen Gruppe von Beamten im Weissen Haus» unterrichtet sein sollen. Reuters berichtete schon in der Woche davor davon, dass die USA an einer Vereinbarung arbeiten, um der Ukraine Marschflugkörper zu liefern.

Eine US-Luft-Boden-Rakete mit Reichweite, die auch Ziele tief in Russland erreichen würde: Die USA arbeiten offenbar an Plänen, die ukrainischen Streitkräfte mit solchen Langstreckenwaffen aufzurüsten. Foto: X 1/4

Eine Einigung über alle Fragen der Waffenlieferungen würde mehrere Monate dauern, hiess es. Konkret gehe es um Tarnkappen-Luft-Boden-Marschflugkörper, die das Pentagon in ukrainische Kampfjets in aus der Sowjetzeit zu integrieren versuche. Eine Entscheidung werde im Herbst erwartet – noch vor Einzug des Winters, wenn das Kampfgeschehen an der Front abschwächt.

Russland galt bislang als Nichtangriffszone

Das Thema, dass die Ukraine strategische Ziele tief in Russland mit westlichen Waffen angreifen darf, galt bislang als tabu. Die Russen hätten viele Möglichkeiten, Vergeltung zu üben. Moskaus Aussenminister Sergej Lawrow (74) drohte eben, Russland überarbeite derzeit seine Nuklearstrategie. Die USA würden sich täuschen, wenn sie denken, dass sich der Einsatz von Atomwaffen auf Europa beschränken würde.

US-Präsident Joe Biden (81) hatte angesichts des Ukraine-Konflikts im Oktober 2022 vor dem höchsten Risiko eines nuklearen «Armageddon» seit der Kuba-Krise 1962 gewarnt. Jetzt deutete auch Biden an, dass die USA möglicherweise Schritte unternehmen, um ihre Beschränkungen für den Einsatz von Langstreckenwaffen durch die Ukraine im Krieg mit Russland aufzuheben.

Biden und Blinken deuten Umdenken an

Auf die Frage, ob die USA den Einsatz solcher Waffen genehmigen würden, antwortete Biden am Dienstag, dass seine Regierung «das gerade ausarbeitet», zitiert ihn der staatliche US-Auslandssender Voice of America.

Gleichentags deutete auch US-Aussenminister Antony Blinken (62) in einem Interview mit Sky News an, dass die USA ihre Haltung bezüglich des Einsatzes von Langstreckenraketen durch die Ukraine ändern könnten. «Wir schliessen nie etwas aus», so Blinken. «Aber wenn wir das erwägen, wollen wir sicherstellen, dass dies so geschieht, dass es das voranbringt, was die Ukrainer erreichen wollen.»