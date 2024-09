Putins Söhne leben isoliert in einer Kreml-geschützten Villa. Der ältere Sohn Iwan wurde 2015 in Lugano geboren, der jüngere Wladimir Jr. 2019 in Moskau. Erstmals werden jetzt persönliche Details über hermetisch von der Aussenwelt abgeschirmten Buben bekannt.

Das Investigativ-Portal «Dossier Center» hat einen umfassenden Bericht zu den zwei kleinen Söhnen von Russlands Präsident Wladimir Putin veröffentlicht: Wladimir Jr. (5) und Iwan (9).

Dass der russische Präsident Wladimir Putin (71) Vater ist, ist bekannt. Mit seiner Ex-Frau Ljudmilla (66) hat er zwei erwachsene Töchter: Katerina Tichonowa (38) und Maria Woronzowa (39). Putin hat «diese Frauen», wie er sie bezeichnet, nie als seine Töchter anerkannt.

Putin soll auch jüngere Kinder haben, wie seit Jahren gemunkelt wird. Seine Geliebte, die ehemalige olympische Sportgymnastin Alina Kabajewa (41), soll ihm zwei Söhne und Zwillingstöchter in der Schweiz geboren haben. Im Tessin genauer, «nahe Lugano», wie das US-Promimagazin «Page Six» 2022 exklusiv eine Vertrauensperson zitierte.

Diese Angaben werden jetzt ergänzt und teilweise korrigiert. Aus Putins Vertrauenskreis verlauten erstmals Details zu Putins zwei kleinen Söhnen: Der ältere Iwan wurde offenbar im Frühling 2015 in der Entbindungsklinik Sant’Anna in Lugano geboren. Putins zweiter Sohn, Wladimir Jr., kam offenbar im Frühling 2019 in Moskau zur Welt. Zu den angeblichen Zwillingstöchtern Putins schweigt der am Mittwoch veröffentlichte Insiderbericht.

Vor der Welt versteckt

Erstmals werden jetzt damit persönliche Details zu den beiden Söhnen publik gemacht. Das vom ehemaligen russischen Oligarchen und exilierten Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski (61) gegründete Investigativportal «Dossier Center» berichtet, dass Putin beide Söhne Wladimir Jr. (5) und Iwan (9) in einer vom Kreml bewachten Villa leben – rund um die Uhr abgeschottet von der Aussenwelt, umgeben von Gouvernanten, Kindermädchen, Lehrern, eigenen Köchen und Offizieren.

Die schwer bewachte Präsidentenresidenz nordwestlich von Moskau in der Nähe des Waldai-Sees werde von der Kreml-Garde bewacht. Putin verstecke seine kleinen Söhne vor der Welt. Sie hätten auch kaum Kontakt zu anderen Kindern.

Die «Erben» Putins

Der am 4. September publizierte Insiderbericht trägt den Titel «Erben – Wie leben die Söhne von Wladimir Putin?» Wenn die Kinder nicht in der von Luftabwehrsystemen geschützten Präsidentenvilla seien, würden sie in Begleitung von Freunden Putins an Bord von Yachten und Privatjets reisen.

Die beiden Buben «schätzen die seltenen Minuten, die sie mit ihrem Vater verbringen können», heisst es. Und mehr wird «über das Leben der geheimsten Kinder in Russland» aufgedeckt. So seien auch die genauen Geburtstage der Kinder nur Familienmitgliedern bekannt. Auf die Veröffentlichung von Fotos der beiden werde aus Personenschutzgründen verzichtet, schreibt der Verfasser des Berichts.

Auch in den amtlichen russischen Datenbanken gibt es offenbar keine Einträge über die beiden Jungs. «Sie wurden mit ‹Tarndokumenten› ausgestattet, wie sie Spionen oder Personen in Zeugenschutzprogrammen zur Verfügung gestellt werden», heisst es in dem ausführlichen Bericht, der laut dem «Dossier Center» mithilfe einer Vertrauensperson in Putins Waldai-Residenz erstellt wurde. Die Personalie der Quelle sei eingehend überprüft worden. Die Person sei nachweislich bei der Familie Putin angestellt.

Putin sprach eben von seinen «Kleinen»

Offenbar lieben die Jungen ihre riesige Sammlung von Lego-Sets. Auf dem Anwesen gebe es zwei Ponys, Hasen und den Familienhund, einen Bernhardiner. Die Kinder müssten «meistens alleine oder mit Erwachsenen spielen», heisst es weiter. Dabei bleibt unklar, ob die Buben ihre Mutter sehen können. Wenn, könnten sie «ihre Eltern nur spät am Abend sehen», heisst es kryptisch.

In der Öffentlichkeit hat Putin offenbar noch nie von seinen beiden Söhnen gesprochen – bis jetzt: Diese Woche habe er Schulkindern in Sibirien gesagt: «Mitglieder meiner Familie, die Kleinen, sprechen Chinesisch.» Seine Söhne sollen dem Bericht zufolge auch Englisch und Deutsch lernen.

Den Bediensteten sei es verboten, das Gelände zu verlassen. Wer für die Putin-Familie arbeite, müsse erst zwei Wochen in Quarantäne. Offenbar gebe es viele Personalwechsel, auch unter den Lehrern. Die beiden Buben seien bereits von mehreren britischen und deutschen Lehrern unterrichtet worden. Jetzt würden Leute aus «russlandfreundlichen» Ländern wie Südafrika bevorzugt.

Paranoider Putin

Februar und März verbringen die Jungen offenbar gerne beim Skifahren in Krasnaja Poljana im Kaukasus. Juli und August sollen sie auf Luxusyachten verbringen, gewöhnlich im Finnischen Meerbusen, an der Schwarzmeerküste und auf den nördlichen Seen Russlands. Wenn nicht mit Privatjets, sollen die Jungen mit Panzerzügen reisen.

Putin gilt als paranoid, was sein Privatleben angeht. Als eine Moskauer Zeitung 2008 berichtete, dass er eine Beziehung mit Kabajewa habe, wurde die Zeitung geschlossen. Gerüchten zufolge, auf die der «Dossier Center»-Bericht nicht eingeht, soll ihm Kabajewa auch Zwillingstöchter geboren haben, ebenfalls in der Tessiner Klinik. Putins dort geborene Kinder sollen alle die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzen.

Zudem soll Putin auch eine ältere Tochter haben: die 21-jährige Luiza, aus einer Affäre, die er kurz vor seiner Präsidentschaft im Jahr 2000 hatte.