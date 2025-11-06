Was würde ein Verlust Pokrowsks für die Ukraine bedeuten?

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Russland konzentriert seine Truppen und Feuerkraft auf die schwer zerstörte Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine – und steht offenbar kurz davor, sie einzunehmen. Während nicht genau klar ist, ob die Russen die Stadt bereits eingekesselt haben oder ob sie jüngst wieder einige Gebiete an Kiews Truppen verloren haben, steht eines fest:

Die Gefahr, dass die Stadt bald fällt, ist vorhanden.

Die Spezialeinheit Timur ist weit mehr als nur eine militärische Formation. Die Angehörigen gelten als legendäre Kämpfer. Foto: AFP

Die Metropole gilt für Russland als Tor zu der Donbass-Region, die Putin unbedingt erobern möchte.

Ukrainische Truppen melden schwere Häuserkämpfe, während russische Einheiten nach Angaben des Analyseprojekts DeepState den Südwesten der Stadt eingenommen haben. Mein Kollege Marian Nadler hat hier erklärt, weshalb sogar die Spezialeinheit «Timur» eingeflogen wurde.

Pokrowsk wäre die grösste Stadt, die Russland seit Bachmut im Mai 2023 erobert hätte.

Wie die «New York Times» schreibt, würde ein Fall der Stadt den Weg nach Slowjansk und Kramatorsk öffnen – die letzten grossen Städte unter ukrainischer Kontrolle in der Region Donezk.

Die potenzielle Einnahme von Pokrowsk könnte die Darstellung des Kremls stützen, dass Russland auf dem Schlachtfeld auf dem Vormarsch ist und dass sich der Krieg für die Ukraine verschlimmern wird, wenn Kiew den Forderungen Moskaus zur Beendigung des Konflikts nicht nachgibt, analysiert die Zeitung.

Die Beziehung zwischen Wladimir Putin und Donald Trump hat sich in letzter Zeit verschlechtert. Ein Gipfel zwischen den beiden kam nicht zustande, nachdem sich beide Seiten Zeitspiel vorgeworfen hatten.

Trotz der prekären Lage gibt sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski gegen aussen kämpferisch. Er sagte bei einem Truppenbesuch vor Ort: Die Ukraine «zerstöre weiterhin den Besatzer in Pokrowsk.»