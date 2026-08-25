Ein US-Transportflugzeug taucht plötzlich in der russischen Hauptstadt auf – ohne Ziel, ohne Erklärung. Weder der Kreml noch Washington äussern sich. Steckt eine geheime diplomatische Mission dahinter?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft US-Militärflugzeug landete am 25. August in Moskau, Zweck unbekannt

Flugzeug startete in Riga, keine offiziellen Angaben zu seiner Mission

Identifiziert als Flug RCH4555, Kennung 07-7181, Ukraine-Konflikt im Fokus

Daniel Macher Redaktor News

Ein US-Militärtransportflugzeug hat am Dienstag für Aufsehen gesorgt: Laut Flugdaten landete eine Boeing C-17A Globemaster III der US Air Force in Moskau – Ziel und Zweck des Fluges blieben völlig im Dunkeln. Mehrere internationale Medien haben bereits berichtet.

Die Trackingdaten von FlightRadar24 zeigen, dass die Maschine kurz nach 10 Uhr Ortszeit auf dem Flughafen Wnukowo landete, nachdem sie zwei Stunden zuvor in der lettischen Hauptstadt Riga gestartet war. Ursprünglich war das Flugzeug bereits am Sonntag von der Joint Base Andrews in Maryland aus losgeflogen und hatte am 23. August einen Zwischenstopp in Riga eingelegt.

Der Kreml gibt sich ahnungslos

Sprecher Dmitri Peskow (58) sagte, ihm lägen keine Informationen zu dem Flugzeug vor. Auch das US-Militär, das Weisse Haus, die US-Botschaft in Moskau sowie die russische Botschaft in Washington liessen Anfragen zunächst unbeantwortet. Ein Sprecher des US European Command erklärte lediglich, man habe keine Informationen zu den Trackingdaten anzubieten. Öffentlich einsehbare Flugpläne nannten kein Reiseziel für die Maschine. Identifiziert wurde sie als Flug RCH4555 mit der Kennung 07-7181.

C-17-Transporter dienen normalerweise dem Transport von Truppen oder Fracht zwischen Militärstützpunkten. Da Andrews einer der wichtigsten Abflughäfen für US-Regierungsvertreter ist, wurde spekuliert, ob hochrangige Beamte an Bord gewesen sein könnten – etwa Verteidigungsminister Pete Hegseth, dessen Aufenthaltsort jedoch für Montag in Nebraska und Wisconsin dokumentiert war, weit weg von Moskau.

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Brisant ist der Zeitpunkt

Die USA-Russland-Diplomatie zur Ukraine steckt derzeit fest, Reuters berichtete von stockenden Kontakten. Deutschland drängt Aussenminister Marco Rubio (55) zu stärkerem Engagement, während Moskau erklärt, weiterhin offen für neue US-Vorschläge zu sein. Auch zu einem möglichen erneuten Besuch der Sondergesandten Jared Kushner (45) und Steve Witkoff (69) gab es aus dem Kreml keine neuen Angaben.

Zudem berichtete Reuters, dass die Ukraine gemeinsam mit US- und europäischen Vertretern einen neuen Vorschlag für Moskau ausgearbeitet habe – was der mysteriösen Landung eine zusätzliche Brisanz verleiht. Offizielle Erklärungen bleiben jedoch bislang aus.