Die Hamas ist auch drei Jahre nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober nicht aus der Welt geschafft. Die palästinensische Miliz, die für das grösste Massaker seit der Gründung Israels verantwortlich ist, ist zwar dezimiert, bleibt aber aktiv und rekrutiert weiterhin.

Richard Werly Journaliste Blick

Eine unterirdische Krake in einem riesigen Friedhof. So kann man sich, drei Jahre nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober durch die Hamas, das Bild der palästinensischen islamistischen Bewegung vorstellen, die für das schlimmste Massaker verantwortlich ist, das Israel seit 1948 erlitten hat. Eine Krake, weil in den 40 Prozent des Gazastreifens, die noch nicht von der israelischen Armee kontrolliert werden, nichts ohne die Zustimmung oder gar das Eingreifen der Hamas-Kommandos geschieht, die von Drohnen und Spionen des jüdischen Staates gejagt werden. Ein riesiger Friedhof, weil der Gazastreifen durch drei Jahre Krieg zwischen Israel und dem, was von der Hamas übrig ist, in ein Trümmerfeld verwandelt wurde, mit über 74'000 getöteten Palästinensern.

Diese Krake namens Hamas ist enthauptet. Drei Jahre nach dem Angriff vom 7. Oktober und dem Tod von 1221 Opfern, die von Palästinensern gefoltert oder vergewaltigt wurden, die an der Operation teilnahmen, ist die Bewegung an der Oberfläche nur noch ein Schatten ihrer selbst. Alle ihre wichtigsten Kommandanten, die Drahtzieher des Angriffs, an den Israels Premierminister Benjamin Netanyahu (76) trotz Warnungen nicht glauben wollte, wurden ausgeschaltet. Ihre Namen werden heute vom Regierungschef des jüdischen Staates als Trophäen präsentiert, der mit seiner von der extremen Rechten dominierten Koalition für die Parlamentswahlen am 27. Oktober Wahlkampf macht.

Systematische Eliminierungen

Saleh al-Aruri, Mitbegründer der Al-Kassam-Brigaden, wurde im Januar 2024 in Beirut getötet. Marwan Issa, die Nummer zwei des militärischen Arms, im März 2024. Mohammed Deif, Chef der Al-Kassam-Brigaden und einer der Hauptplaner des 7. Oktober, im Juli 2024. Ismail Hanija, politischer Chef, in Teheran am 31. Juli 2024. Jahia Sinwar, Hauptarchitekt des 7. Oktober und Nachfolger von Hanija, am 16. Oktober 2024. Gleichzeitig sind von den 251 von der Hamas entführten Geiseln 166 lebend aus den Tunnel-Gefängnissen der Organisation herausgekommen. 43, die lebend entführt wurden, starben in Gefangenschaft. Die Leichen der 42 anderen, die beim Angriff getötet und nach Gaza gebracht wurden, konnten alle geborgen werden.

Warum und wie kann die Hamas angesichts eines solchen israelischen Militärdrucks weiter existieren? Die Antwort liegt in drei Tatsachen, die weitgehend erklären, warum die in Ägypten am 9. Oktober 2025 zwischen Israel und der Hamas unterzeichneten Abkommen und das darauffolgende Friedensabkommen für den Nahen Osten, das am 13. Oktober von Donald Trump (80), dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sissi (71), dem Emir von Katar Tamim bin Hamad al-Thani (46) und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (72) unterzeichnet wurde, nicht zur vollständigen Eliminierung der Bewegung geführt haben, die eigentlich ihre Waffen niederlegen und Gaza verlassen sollte.

Das Scheitern der Entwaffnung

Zur Erinnerung: Die Hamas hat grundsätzlich einem Abkommen zugestimmt, das eine schrittweise Entwaffnung vorsieht, im Austausch für einen israelischen Rückzug. Der Prozess sieht die Erfassung und Lagerung der Waffen, die Demontage von Depots, Produktionskapazitäten und Tunneln unter internationaler und palästinensischer Aufsicht vor. Es bleibt jedoch ein grundlegender Dissens: Die israelische Regierung verlangt, dass die Hamas vor einem vollständigen Abzug ihrer Armee entwaffnet wird, während die Hamas insbesondere die Aufgabe ihrer schweren Waffen an den israelischen Rückzug und eine palästinensische politische Perspektive knüpft.

1:00 Netanyahu zu 15-Punkte-Plan: «Wir sprechen von echter Entwaffnung, nicht von Scheinentwaffnung»

Die erste Erklärung für das Überleben der Hamas ist ihre operative Fähigkeit auf den 40 Prozent des Territoriums, die nicht von der israelischen Armee kontrolliert werden. Die Bewegung, die laut Netanyahu in den vergangenen drei Jahren 20'000 Kämpfer verloren hat, verfügt dort weiterhin über Kämpfer, Waffen und einen Teil ihrer geheimen Infrastruktur. Die systematische Zerstörung ihrer Tunnel und Verstecke fand im Norden und im Zentrum des Gazastreifens statt.

Ihr Labyrinth aus Zufluchtsorten besteht weiterhin im Süden der Enklave, insbesondere unter Flüchtlingslagern oder Spitälern, wie es mit dem Vormarsch der Soldaten der israelischen Armee bestätigt wurde. Das Problem für Israel: Die aktuelle militärische Führungskette der Hamas ist viel undurchsichtiger. Die direkten Nachfolger von Jahia Sinwar, dem Architekten des 7. Oktober, der im Oktober 2024 in Rafah durch eine Drohne getötet wurde, wurden nach ihrer öffentlichen Identifizierung ausgeschaltet. Diejenigen, die heute das Kommando haben, sind lokale Anführer, Quartierbosse sozusagen. Es ist unmöglich zu wissen, ob sie wirklich den Befehlen des neuen politischen Chefs der Organisation seit Juli 2026, Khalil al-Hayya, der hauptsächlich in Katar lebt, folgen.

Die Unterstützung Katars

Die zweite Erklärung für den Widerstand der Hamas gegen die israelische Übermacht ist die anhaltende finanzielle Unterstützung durch Katar. Mehrere andere Führungsmitglieder der Bewegung leben weiterhin im Emirat, wie Chalid Maschal oder Mohammed Darwish. Israel wirft ihnen vor, sich mit Zaher Jabarin abzustimmen, der als Verantwortlicher der Hamas für das Westjordanland gilt, auch wenn in diesem Gebiet die Palästinensische Autonomiebehörde militärisch gegen die islamistische Bewegung vorgeht.

Es ist ebenfalls klar, dass Saudi-Arabien, das sich weiterhin weigert, die Abraham-Abkommen mit dem jüdischen Staat zu unterzeichnen, weil es keine glaubwürdige Lösung für einen palästinensischen Staat gibt, weiterhin Kontakte zu dem schwer fassbaren Hamas-Netzwerk pflegt. Strategisch gesehen bedeutet dies für die arabischen Länder, darunter das an Gaza grenzende Ägypten, ein militärisches Druckmittel gegen Israel und eine Macht zu behalten, die in der Lage ist, die 2,1 Millionen Palästinenser in der Enklave zu kontrollieren.

Bis heute haben sechs Länder (Indonesien, Marokko, Kasachstan, Albanien, Kosovo, Uganda) offiziell zugestimmt, Personal für die künftige «International Stabilization Force» (ISF) bereitzustellen, wie es der Trump-Plan für Gaza vorsieht, aber keines ist bereit, sich militärisch dem verbliebenen Teil der Hamas zu stellen, der je nach Schätzung zwischen 8000 und 20'000 Kämpfer umfasst. Tausende neue Kämpfer, schlecht ausgebildet, aber bewaffnet, sollen seit dem Angriff vom 7. Oktober (oft zwangsweise) rekrutiert worden sein.

Internationale Unterstützung für Palästina

Die dritte Erklärung für das Überleben der Hamas: die internationale Unterstützung für die palästinensische Sache, insbesondere unter der weltweiten Jugend. Auch wenn die meisten Unterstützer dieser Sache das Massaker vom 7. Oktober verurteilen und den terroristischen bewaffneten Kampf ablehnen, profitiert die islamistische Bewegung politisch innerhalb Gazas von dieser Solidarität. Ihr politischer Sieg ist in dieser Hinsicht schwer anzufechten.

Im März 2026 veröffentlichte die amerikanische Tageszeitung «Washington Post» eine ausführliche Untersuchung, die bestätigte, dass die Bewegung begonnen hatte, in den Gebieten von Gaza, in denen sie agieren konnte, wieder Polizei, Gerichte und zivile Verwaltung einzusetzen. Sie begann erneut, Steuern zu erheben, Fahrzeuge zu regulieren und den Verkehr zu lenken.

Gleichzeitig nähren die kriminellen Angriffe israelischer Siedler auf Palästinenser im Westjordanland und die Hassrhetorik von Führern des jüdischen Staates wie von Bezalel Smotrich (46) oder Itamar Ben-Gvir (50) die Racheideologie der Hamas. Die derzeitige israelische Regierung nutzt diese Konfrontation, um ihre kolonialistische und antipalästinensische Ideologie zu fördern. Sie weigert sich weiterhin, einen der beliebtesten palästinensischen Führer freizulassen: Marwan Barghuthi, der seit April 2002 vom jüdischen Staat inhaftiert ist.

Das Bild der Hamas, drei Jahre nach der Tragödie vom 7. Oktober, erfordert auch die Erwähnung der von ihr und ihren ehemaligen Führern eingeleiteten Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Dieser erliess am 21. November 2024 auch Haftbefehle wegen des Verdachts auf «Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit» gegen Benjamin Netanyahu und Yoav Gallant (67), den damaligen israelischen Verteidigungsminister.

Was die Hamas betrifft, so kam nach dem Tod der drei vom IStGH angeklagten Führer im Mai 2024 (Jahia Sinwar, Ismail Hanija und Mohammed Deif) die unabhängige internationale Untersuchungskommission der Uno zu dem Schluss, dass die Bewegung und andere palästinensische bewaffnete Gruppen am 7. Oktober Kriegsverbrechen begangen hatten, insbesondere Angriffe auf Zivilisten und Geiselnahmen.

Die Vergewaltigungen durch die Hamas

Eine von der Uno-Sonderbeauftragten Pramila Patten (68) geleitete Mission kam zu dem Schluss, dass es hinreichende Gründe gibt, anzunehmen, dass am 7. Oktober an mindestens drei Orten Vergewaltigungen und Gruppenvergewaltigungen stattgefunden haben, insbesondere rund um das Nova-Festival. Sie fand ausserdem «klare und überzeugende» Informationen über sexuelle Gewalt gegen einige Geiseln in Gefangenschaft.

Die US-Justiz hat 2024 sechs ranghohe Hamas-Führer wegen Terrorismus, Verschwörung zum Mord an US-Bürgern und weiterer im Zusammenhang mit dem 7. Oktober stehender Straftaten angeklagt. Die Hamas bleibt in den USA, im Vereinigten Königreich und in der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft. Die Schweiz folgte am 15. Mai 2025.

Dies ermöglicht es auch hierzulande, «Organisationen zu verbieten, die als Deckmantel für die Hamas dienen, von ihr ausgehen oder in ihrem Auftrag oder Namen handeln, sowie bestimmte Gruppen, die ihr eng verbunden sind». Die Schweiz erkennt jedoch im Gegensatz zu Frankreich, das diesen Schritt am 22. September 2025 vollzogen hat, den Staat Palästina nicht an.