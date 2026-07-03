Eine wahre Punktlandung gelang einem Touristen Ende Juni am Flughafen in Las Vegas. An einem Glücksspielautomaten setzte er bei einem Zwischenstopp 10 Dollar. Und knackte damit den Jackpot von über 3,3 Millionen Dollar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tourist gewinnt am 28. Juni 3,3 Mio. Dollar in Las Vegas

Kein Steuerabzug in Nevada auf Glücksspielgewinne wie diesen Mega-Jackpot

Las-Vegas-Flughafen: 1400 Automaten bringen jährlich 40 Mio. Dollar Umsatz

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Er landete mit 10 Dollar in der Tasche und hob mit 3,3 Millionen Dollar wieder ab. Ein kurzer Zwischenstopp am Flughafen in Las Vegas macht Tourist Anthony schlagartig zum Millionär. Um sich die Wartezeit zwischen seinen Flügen zu vertreiben, suchte Anthony einen der unzähligen Glücksspielautomaten am Flughafen auf.

Schliesslich hatte der Tourist nur noch 10 Dollar in der Tasche und immerhin war er in Las Vegas gelandet. Und tatsächlich sollte sich die Sin City von ihrer besten Seite zeigen.

Darum muss er keine Steuern zahlen

Anthony knackte am 28. Juni mit seinem 10-Dollar-Einsatz am «Wheel of Fortune»-Automaten den Jackpot von über 3,3 Millionen Dollar (rund 2,6 Millionen Franken). «Das ist mal eine Möglichkeit, den Zwischenstopp zu verbringen», hiess es hierzu in einer entsprechenden Mitteilung der Flughafenbehörden und des Spieleherstellers International Game Technology.

Der Glückspilz auf Durchreise darf dabei besonders jubeln. Denn der US-Bundesstaat Nevada, in dem die Glücksspielmetropole Las Vegas liegt, besteuert weder persönliches Einkommen noch Glücksspielgewinne. Für Anthony heisst das: Auf seinen Millionengewinn werden keine staatlichen Steuern erhoben.

Geld finanziert Start- und Landegebühren

Auch der Harry Reid International Airport selbst nimmt weltweit eine ziemliche Sonderstellung ein. An den Terminals stehen rund 1400 Glücksspielautomaten. Im Durchschnitt erzielt der Flughafen damit einen jährlichen Umsatz von etwa 40 Millionen Dollar (rund 32 Millionen Franken).

Rund 34 Millionen dieser Einnahmen fliessen als sogenannte Non-Aviation-Revenues (nicht luftfahrtbezogene Erlöse) an den Flughafen und helfen den Betrieb zu finanzieren und Start- und Landegebühren für Fluggesellschaften niedrig zu halten, wie das «Las Vegas Review Journal» berichtet.

Reisen in den USA lohnt sich für Glückspilze

Anthony ist mit seinem Mega-Gewinn nicht allein. Am Flughafen in Las Vegas knackten bereits mehrere glückliche Reisende Jackpots am Automaten. So setzte im Mai 2025 ein Tourist 5 Dollar ebenfalls am «Wheel of Fortune»-Automaten ein und staubte den Jackpot von über 1,8 Millionen Dollar (rund 1,4 Millionen Franken) ab.

Auch 2023 knackte ein Reisender an einem einarmigen Banditen den Jackpot von 1,3 Millionen Dollar (rund eine Million Franken). Doch auch ausserhalb des Las-Vegas-Flughafens erweist sich Fortuna so manchen Touristen gnädig und sorgt dafür, dass sie mit prall gefüllten Taschen weiterreisen.

US-Richter macht Millionenfang nach Angelferien

Auf der Rückfahrt von seinen Angelferien legte der US-Richter James Stocklas aus Pennsylvania 2016 einen kurzen Zwischenstopp ein.

Spontan kaufte er neben einer Glace auch Powerball-Lose für sich und seine Begleiter. Zurück in der Heimat flackerten in seinem Lieblingsrestaurant plötzlich die eigenen Gewinnzahlen über den TV-Bildschirm, wie er der Zeitung «The Morning Call» erzählte.

Stocklas hatte den Jackpot geknackt und damit 291,4 Millionen Dollar (rund 234 Millionen Franken) in der Tasche. Direkt spendierte er allen Gästen im Diner ein Essen. Den Megagewinn teilte er sich mit zwei Freunden, mit denen er die Lose gekauft hatte. Weniger Glück hatte hingegen sein Bruder bei der Ziehung. Er gewann nur 7 Dollar.

Ehepaar gewinnt 61 Millionen am 30. Hochzeitstag

Mit extra viel Glück wurde 2024 das britische Ehepaar Richard und Debbie Nuttall beschenkt. Um ihren 30. Hochzeitstag zu feiern, waren sie auf die kanarische Insel Fuerteventura gereist, wie der Sender LBC berichtet.

Der Euro-Millions-Jackpot lag zu diesem Zeitpunkt bei 123 Millionen Pfund (rund 132 Millionen Franken), die beiden kauften sich ein Los. Und siehe da: Vom Mega-Jackpot gewann das Ehepaar einen Anteil von 61,7 Millionen Pfund (rund 66,1 Millionen Franken). Im ersten Moment hielten sie das E-Mail mit Gewinnnachricht für einen Betrugsversuch und baten ihre Tochter um Überprüfung. Tatsächlich landete der Megagewinn bald auf ihrem Konto.

Tourist nimmt Millionen-Souvenir aus Chicago mit

2025 buchte ein Tourist mit dem Spitznamen «Traveling Treasure» für einen Städtetrip Chicago. Nach einer Sightseeingtour entschied er sich am Abend dazu, noch die lokale Lotterie zu besuchen. In einem Supermarkt stellte er fest, dass der «Ultimate Diamond Jackpot» tatsächlich besonders hoch lag, und versuchte sein Glück mit einem FastPlay-Ticket für 30 Dollar, sagte er gegenüber dem «Jacksonville Journal Courier». Kurz darauf erhielt er die Botschaft aufs Handy: Er hatte den Jackpot von 3,18 Millionen Dollar (rund 2,5 Millionen Franken) geknackt!