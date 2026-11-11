US-Investor Warren Buffett (96) trinkt nach eigenen Angaben täglich rund fünf Dosen Coca-Cola. Eine Anekdote von Bill Ackman, wonach Buffett seit 48 Jahren kein Wasser getrunken habe, ist unbestätigt. So bewertet ein Ernährungsexperte die Vorliebe Buffetts für zuckerhaltige Getränke.

Darum gehts Warren Buffett trinkt nach eigenen Angaben täglich etwa fünf Dosen Coca-Cola à 3,5 Deziliter

Die Aussage, Buffett habe seit 48 Jahren kein Wasser getrunken, ist nicht öffentlich bestätigt

Seit dem Wechsel von Pepsi zu Cherry Coke 1986 ist Buffett Coca-Cola beruflich wie privat verbunden

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Starinvestor Warren Buffett (96) schwört auf Coca-Cola. Der US-Milliardär und Grossaktionär des Getränkekonzerns trinkt täglich rund fünf Dosen des Kultgetränks. Wie «Business Insider» berichtet, erzählte Hedgefondsmanager Bill Ackman (60) von einem privaten Nachtessen mit Buffett. Als er ihm Wasser anbot, winkte Buffett ab: «Bill, ich habe seit 48 Jahren kein Wasser mehr getrunken.»

Ob das tatsächlich stimmt, liess Buffett bisher offen. Seine Liebe zur Brause ist hingegen bestens dokumentiert. Schon 2015 verriet er dem Magazin «Fortune»: «Ich bestehe zu einem Viertel aus Coca-Cola.» Rund ein Viertel seiner täglichen Kalorien stammen aus dem Softdrink. «Ich trinke mindestens fünf Portionen à 12 Unzen. Jeden Tag», sagte er. Das entspricht etwa 1,75 Litern.

Beste Werbung für Coca-Cola

Seine Leidenschaft reicht weit zurück: 1986 wechselte Buffett nach 48 Jahren Pepsi-Treue zu Cherry Coke. Seither ist die Verbindung eng – beruflich wie privat. Auf Social Media gilt der fitte Senior längst als beste Gratis-Werbung für den Konzern. Doch wie gesund ist die tägliche Zuckerdosis im hohen Alter wirklich?

Ernährungsberater Fabian Krebs von der Berner Firma Peak Nutrition ordnet ein, wie schädlich Coca-Cola wirklich ist. Er sagt vorneweg: «Dass jemand trotz eines ungünstigen Verhaltens sehr alt wird, sagt wenig über das Risiko in der Bevölkerung aus. Es gibt auch 90-jährige Raucher.» Gene, Einkommen, medizinische Versorgung und der übrige Lebensstil würden eine grosse Rolle spielen. Ausserdem erfahre man nur etwas über die Personen, die alt geworden sind. «Das nennt sich Survivorship Bias.»

Koffeinmenge weniger problematisch als der Zucker

Krebs rechnet hoch: Wer, wie Buffett angibt, fünf Cola-Dosen täglich trinkt, nimmt allein darüber rund 195 Gramm Zucker, 700 Kalorien und 170 Milligramm Koffein zu sich. Über die Koffeinmenge macht sich der Ernährungsberater relativ wenig Sorgen: Sie liege deutlich unter den 400 Milligramm, die man laut der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) zu sich nehmen kann. Dennoch warnt er: «Trotzdem kann diese Menge unter anderem bereits die Tiefschlafphasen beeinträchtigen.»

Was das grössere Problem darstellt, ist der Zucker. «Wer täglich 1–2 Portionen trinkt, hat im Vergleich zu Menschen, die sie selten trinken, ein um rund ein Viertel höheres Diabetesrisiko», so der Experte. Doch auch das Herz-Kreislauf-System leidet: «In grossen US-Kohortenstudien war ein Konsum von zwei oder mehr Portionen pro Tag mit einer um rund 20 Prozent höheren Gesamtsterblichkeit verbunden.»

Hinzu kommt, dass der hohe Zuckeranteil eine Fettleber fördere und den Zahnschmelz schädige. Besonders bei Frauen kann sich der regelmässige Cola-Konsum auch auf die Knochendichte auswirken.

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«Es gibt keine gesunde Tagesmenge»

Zur Orientierung für ein gesundes Tagesmaximum zieht der Experte die WHO zu Rate: «Höchstens 10 Prozent der Energie sollen aus freiem Zucker stammen, idealerweise weniger als 5 Prozent.» Der Idealwert sei also mit einer Dose bereits überschritten. Krebs hält fest: «Für zuckerhaltige Getränke gibt es keine gesunde Tagesmenge.» Sie sollten lediglich zum gelegentlichen Genuss getrunken werden.

Ist eine Cola Zero dann eine gesunde Alternative? Jein. Krebs sagt: «Die Risiken des Zuckerkonsums fallen weg: keine Kalorien, kein signifikanter Blutzuckeranstieg, und Karies wird nicht gefördert.»

Doch gesund sei auch die Zero-Version nicht. Die enthaltene Säure könne den Zahnschmelz angreifen, während die langfristigen Auswirkungen von Süssstoffen auf die Gesundheit und die Darmflora noch nicht abschliessend geklärt seien. Zudem würden Light-Getränke die Vorliebe für Süsses nicht reduzieren. Wer langfristig weniger Lust auf Süsses haben möchte, solle deshalb eher den Zuckerkonsum schrittweise senken und auf regelmässige, ausreichende Mahlzeiten achten. Krebs’ Fazit: «Zero-Varianten senken die Risiken deutlich, ein Gesundheitsgetränk sind sie aber nicht. Das beste Getränk bleibt Wasser.»