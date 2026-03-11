Schüsse auf US-Konsulat in Kanada

Am Dienstag fallen Schüsse auf ein US-Konsulat in Toronto. Zwei Männer feuern mit Pistolen auf das Gebäude und flüchten. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Terroranschlags.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Weisser Honda CRV beschossen US-Konsulat Toronto, Täter flohen Dienstagmorgen

Motiv unklar, Polizei prüft Terrorverdacht, niemand verletzt laut CTV News

Fahndung läuft, Polizei veröffentlichte Auto-Foto, bitte Hinweise aus Bevölkerung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Die zuständige Polizei spricht von einem «nationalen Sicherheitsvorfall»: Am Dienstag um 11:30 Uhr Schweizer Zeit hält ein weisser Honda CRV vor dem US-Konsulat in der kanadischen Millionenstadt Toronto. Zwei Männer steigen aus dem Auto aus und beide feuern mit einer Pistole auf das Gebäude. Danach flüchten sie in ihrem Fahrzeug.

Das Motiv dieses Angriffs ist aktuell noch unklar. Die Polizei untersucht, ob es sich um einen Terroranschlag handelte. Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich mehrere Personen im Konsulat. In den Fenstern und Türen an der Vorderseite des Gebäudes sollen Einschusslöcher sichtbar sein, berichtet der kanadische Fernsehsender CTV News. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Täter sind am Dienstagabend noch immer auf der Flucht. Die Polizei hat ein Foto des weissen Autos veröffentlicht und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

«Das ist inakzeptabel»

Die Schiesserei auf das US-Konsulat folgt auf zwei ähnliche Angriffe auf Synagogen in Toronto. «Das ist inakzeptabel», sagt Bürgermeisterin Olivia Chow der Stadt gegenüber CTV. «Die Polizei ermittelt und hat meine volle Unterstützung bei der Suche nach den Verantwortlichen und deren Überführung vor Gericht.»

Auch der Premierminister der Provinz Ontario, Doug Ford, verurteilt den Angriff auf «unsere amerikanischen Freunde und Nachbarn» aufs Schärfste. «Alle Regierungsvertreter in ganz Kanada müssen klarstellen, dass wir für solch einschüchterndes und gefährliches Verhalten keinerlei Toleranz zeigen», schreibt er auf der Plattform X.