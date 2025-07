Ein Ehepaar, das lange Zeit in der Schweiz lebte, kehrte in seine Heimat nach Uganda zurück. Jetzt wurden sie tot in ihrer Wohnung aufgefunden.

Wurden tot in ihrem Haus aufgefunden: David M. und Florence M. lebten viele Jahre in der Schweiz und kehrten vor drei Jahren nach Uganda zurück. Foto: Zvg

Darum gehts Schweizer Ehepaar in Uganda ermordet, Hintergründe unklar

Überwachungskamera zeigt Täter, die über Mauer klettern und einbrechen

Paar lebte über 40 Jahre in der Schweiz vor Umzug nach Uganda Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Nach dem Studium arbeitete er unter anderem für eine grosse Bank und für die Swisscom: David M.* (†69) hatte in der Schweiz Karriere gemacht. Gemeinsam mit seiner Frau Florence M.* (†62) lebte er circa 40 Jahre in der Schweiz.

Doch seinen Lebensabend wollte das Paar in der gemeinsamen Heimat Uganda verbringen. Deswegen zügelten sie vor drei Jahren nach Entebbe am Ufer des Victoriasees.

Angreifer kletterten über Mauer

Lange hielt ihr Glück aber nicht. Ihre Leichen wurden am 6. Juli aufgefunden. Offenbar das tragische Ende eines Überfalls auf das Paar in ihrem Haus. Laut lokalen Medien wurden David M. und seine Frau mit Stichwunden am Körper entdeckt.

Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen zudem, wie die mutmasslichen Täter über die hohe Mauer kletterten, die teilweise mit Stacheldraht geschützt war, und dann gewaltsam in das Haus eindrangen.

Polizei vermutet Erbstreit innerhalb der Familie

Die genauen Hintergründe der tödlichen Attacke sind unklar. Die Ermittler gehen aber einer Spur nach, dass der Angriff mit einem lang schwelenden Familienkonflikt zusammenhängen könnte. David M. soll Eigentum von seinem Vater geerbt haben. Und das soll einigen Verwandten überhaupt nicht gefallen haben. Womöglich kochten die Emotionen am Ende so hoch, dass David M. sterben sollte, so die Theorie.

Laut der Polizei dauern die Ermittlungen an. Die Behörden fahnden nach den mutmasslichen Tätern. Verhaftet wurde bislang niemand. Der Einsatz eines Spürhundes blieb ohne Fund.

* Namen der Redaktion bekannt