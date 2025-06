In einem kleinen Ladenlokal geht es fröhlich zu und her. Still lachen 2500 Minimännchen vor sich hin. Der Unternehmensberater David Friedmann hat sie geerbt – und möchte sie jetzt loswerden.

1/14 Am schönen Gemsberg in der Basler Altstadt wartet David Friedmann auf Kundschaft. 2500 Gartenzwerge suchen ein neues Zuhause. Foto: Beat Michel

Beat Michel Reporter

Seit dem Wochenende steht in der Basler Altstadt eine kleine Armee von 2500 still lächelnden Männchen mit Zipfelmütze. Mittendrin: Besitzer David Friedmann (56). «Das macht zwei Franken», sagt er zu einer schon etwas älteren Kundin, die sich einen kleinen Gartenzwerg ausgesucht hat. Mit viel Sorgfalt wickelt er das Männchen mit rosa Herz in den Händen in Seidenpapier.

Auch Friedmann lächelt. Die neue Aufgabe macht ihm sichtlich Spass. Eigentlich ist er Unternehmensberater. Dass er jetzt auch noch für 2500 verwaiste Zwerge ein neues Zuhause suchen muss, verdankt er dem Erbe seines verstorbenen Vaters Fritz Friedmann. Für den Blick-Fotografen zieht er selber eine rote Zipfelmütze an und bindet sich eine grüne Schürze um, die typischen Merkmale der Gartenzwerge.

Alle müssen weg!

Er sagt: «Die Exponate wurden alle in namhaften Gartenzwergmanufakturen in Deutschland und der Schweiz hergestellt.» Und weiter: «Diese Zwerge halten ewig. Die Farben sind hochwertig, sie verbleichen nicht. Und Kinder können sie ohne Gefahr in den Mund nehmen, sie sind nicht giftig.» In den eigenen vier Wänden sieht er für die 2500 Zwerge trotzdem keine Zukunft. «Jetzt müssen alle weg. Das haben ich und meine Schwester so beschlossen. Wir haben den Platz nicht, wir behalten nur ein paar Einzelstücke für den Garten.»

Auf den Sammeltrip für Gartenzwerge kam David Friedmanns Vater, als er an der Gartenausstellung «Grün 80» eine humoristische Veranstaltung mit Gartenzwergen mitgestaltete. «Sie bauten den Hang der Gartenzwerge. Sie luden echte Wissenschaftler zu Symposien ein, um mit einem Augenzwinkern über die Welt der Gartenzwerge zu palavern», erklärt er.

Zwerge waren allgegenwärtig

Danach sei sein Vater als Werbechef bei Manor pensioniert worden und habe weiter eifrig Gartenzwerge gesammelt. «Für meine Schwester und mich waren die Gartenzwerge allgegenwärtig. Wir lebten in einer 75-Quadratmeter-Wohnung. Ein Zimmer war für die Zwerge reserviert. Dazu hatten wir drei Keller- und drei Estrichabteile – voll mit in Kisten verpackten Gartenzwergen.

2012 starb der Zwergenfreund, die kleinen Statuen blieben noch bis zum Tod von Davids Mutter 2021 in der elterlichen Wohnung. David Friedmann und seine Schwester deponierten nach der Auflösung der elterlichen Wohnung die über 100 Kisten mit Zwergen vorerst in einem Lagerhaus. Bei einer Klassenzusammenkunft bot schliesslich eine Freundin dem Unternehmensberater ihr Ladenlokal bis auf Weiteres kostenlos an.

Wie viel die 2500 Zwerge wert sind, könne man kaum schätzen, sagt Friedmann. Er sagt: «Wir haben manche für über 1000 Franken verkauft, andere finden sehr schwer einen Käufer. Es ist immer ein Liebhaberpreis, und der schwankt sehr stark.» Sicher sei, dass es für jeden einen passenden Zwerg habe. Und über den Preis lasse sich reden.