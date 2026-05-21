Der tote Buckelwal vor der dänischen Insel Anholt sorgt weiter für Schlagzeilen. Forscher sind sicher, dass «Timmy» in Wahrheit ein Weibchen ist. Der Kadaver soll nun ins Meer gezogen werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Timmy ist eigentlich Timea: Wal war ein Weibchen, nicht ein Männchen

Experten identifizierten Milchdrüsenspalten, was das Geschlecht bestätigte

Dänische Behörden planen Entfernung des Kadavers von Anholt-Strand

Janine Enderli Redaktorin News

Die Geschichte von Wal Timmy beschäftigt die Menschen weiterhin. Während sich einige Dänen nun darüber aufregen, dass der Buckelwal vor ihrer Küste liegt, versuchen Forscher mehr Informationen über das Tier zu gewinnen. Und Experten enthüllen jetzt: In Wahrheit war Timmy ein Weibchen!

Da der Wal-Kadaver nun auf dem Rücken liegt, sind die Milchdrüsenspalten laut Wal-Experte Fabian Ritter auf Bildern gut zu erkennen, wie dieser gegenüber «Bild» erklärt.

Heisst Timmy jetzt Timea?

Der Geschlechtsbereich ist gut zu sehen. Zuvor war das nicht möglich. Die Behörden betonten stets, es handle sich bei dem Wal um einen Jungbullen.

Timmy – oder viel eher Timea – wird derweil für die dänischen Behörden zum Problem. Am Montag hatte es noch geheissen, dass der tote Wal voraussichtlich vor der Küste der Insel Anholt liegenbleibe.

Plötzliche Planänderung in Dänemark

Die dänischen Behörden hatten mitgeteilt, dass es keine Pläne gebe, Timmy zu entfernen oder den Kadaver genauer zu untersuchen. Nun gab es in Dänemark offenbar eine Planänderung. Das Tier soll vom Strand entfernt und dann ins tiefere Meer gezogen werden. Die Vorbereitungen für die Aktion am Strand in Anholt laufen bereits.

Am Wochenende sorgte die Präsenz des Tieres vor der dänischen Insel für Ärger. Ein Strandbesucher kletterte auf den Wal und machte Fotos. Der Mann erklärte später, er habe einmal die Chance gehabt, auf einen Wal zu klettern – und habe diese ergriffen.

Timmy droht weiterhin, zu explodieren. Dies aufgrund der Gase, die bei der Verwesung entstehen und unter der dicken Haut des Meerestiers nicht entweichen. Neuste Bilder zeigen, wie sich der Kadaver immer weiter aufbläht. Damit er nicht an Land explodiert, wird wohl nun die Option Meer in Betracht gezogen.



