Erneut wütet ein heftiger Waldbrand in den Santa Monica Mountains von Los Angeles. 200 Hektar wurden bereits zerstört und für den Luxus-Vorort Malibu sind Evakuierungen angeordnet.

Darum gehts Das Bryson Fire zerstörte in den Santa Monica Mountains bei Malibu bereits 200 Hektar Land

Für Encinal Canyon gelten Evakuierungsbefehle, umliegende Gebiete stehen weiter unter Warnung

Der Brand ist wegen windigem Wetter nicht eingedämmt; mehr als 60'000 Menschen sind ohne Strom

Angela Rosser Journalistin News

Ein heftiger Waldbrand bedroht den Promi-Hotspot Malibu an der Pazifikküste. Das «Bryson Fire» breitet sich seit Donnerstagabend unaufhaltsam in den Santa Monica Mountains aus und hat bereits eine Fläche von 200 Hektar zerstört.

Aufgrund des windigen Wetters breitet sich das Feuer rasch aus, wie unter anderem NBC News berichtet. Die Feuerwehr von Los Angeles County meldete, dass der Brand nahe Mulholland Highway und Encinal Canyon Road ausbrach und bisher nicht eingedämmt werden konnte.

Menschen werden evakuiert

Die Behörden erliessen Evakuierungsbefehle für das Gebiet Encinal Canyon in der Nähe des Trancas Canyon, während andere umliegende Gegenden unter Evakuierungswarnungen gestellt wurden.

Diese Region ist bekannt für ihre luxuriösen Anwesen, die unter anderem Pop-Star Miley Cyrus (33) und Model Cindy Crawford (60) gehören. Mehr als 60'000 Menschen in der Umgebung sind derzeit ohne Strom.

Not-Unterkünfte und Hoffnung in Einsatzkräfte

Das Rote Kreuz richtete bereits eine Notunterkunft an einer High School ein, um Evakuierte aufzunehmen. «Es gibt nicht viel, was man tun kann, ausser warten und hoffen, dass diese wunderbaren Feuerwehrleute es unter Kontrolle bringen», sagte die evakuierte Susan Booker. Sie verlor bereits 2018 ihr Haus beim Woolsey Fire. «Es ist wirklich windig und beängstigend, das so nah am Haus wieder zu erleben», ergänzt sie. Auch 38 Jugendliche eines örtlichen Campus wurden in eine Not-Einrichtung gebracht.

Für Los Angeles ist eine Tragödie dieser Grössenordnung leider nichts Neues. Bereits im Januar 2025 zerstörten zwei Grossfeuer mehr als 10'000 Häuser, führten zu 30 Todesfällen und verursachten Schäden in Höhe von Hunderten Milliarden US-Dollar. Die Gefahr, dass sich diese Katastrophe wiederholt, ist akut.