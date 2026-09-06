Am Samstagabend kam es während eines Festes in der mexikanischen Gemeinde Temascalcingo zu einem Feuerwerksunglück. Mehrere Feuerwerkskörper explodierten, wodurch ein Gebäude zusammenstürzte. Neun Personen kamen ums Leben, mindestens 24 Personen wurden verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Feuerwerksunglück in Temascalcingo, Mexiko, fordert am Samstag neun Todesopfer

Explosion begräbt Menschen unter Trümmern, Ursache des Unglücks noch ungeklärt

Mindestens 24 Verletzte, neun Tote

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Tragödie in der mexikanischen Gemeinde Temascalcingo, rund 170 Kilometer nordwestlich von Mexiko-Stadt: Während des Fests der Schutzpatronin der Gemeinde kam es am Samstagabend gegen 21 Uhr lokaler Zeit zu einem Feuerwerksunglück. In einem Gebäude gelagerte Feuerwerkskörper explodierten, wodurch das Dach zusammenstürzte und mehrere Menschen unter sich begrub, berichteten mexikanische Medien.

Nach Angaben des Direktors des Zivilschutzes des Bundesstaates, Adrián Hernández Romero, kamen neun Personen ums Leben, wie die Tageszeitung «La Jornada» zitiert. Mindestens 24 Personen wurden verletzt. Acht der Todesopfer sind laut Romero noch am Unglücksort ums Leben gekommen, eine weitere Person erlag später im Spital ihren Verletzungen.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Bewohner, die Videos in den sozialen Medien teilten, kommentierten, dass aufgrund des Fests der Schutzpatronin der Gemeinde mehr Menschen als üblich vor Ort gewesen seien. Über Social Media suchen Angehörige verzweifelt nach dem Verbleib vermisster Personen.

Der Katastrophenschutz des Bundesstaates teilte mit, dass sich derzeit zahlreiche Einsatzkräfte am Unfallort befinden. Weshalb die Feuerwerkskörper explodierten, ist bislang noch unklar.

+++Update folgt+++